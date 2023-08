Non metterlo mai più nel microonde: rischio enorme e fa male alla salute

Sapevi che non devi mai mettere questa cosa nel microonde? Metteresti in pericolo la tua salute, e anche quella del microonde.

Nella nostra vita frenetica e con pochissimo tempo libero a disposizione, avere un elettrodomestico come il microonde è davvero diventato fondamentale. Le nostre mamme e nonne passavano ore ed ore del loro tempo a cucinare per tutta la famiglia, soprattutto per quelle a casa, che non lavoravano. Ma ad oggi le cose sono decisamente cambiate: tutti noi lavoriamo e tanto, non avendo magari più tempo per cucinare nemmeno un uovo al tegamino. E allora cosa facciamo?

Ci buttiamo sui piatti pronti o su quelli che non necessitano di preparazione, magari appena una scaldata nel nostro amatissimo microonde. Questo elettrodomestico ha tante potenzialità e non serve soltanto a scaldare gli avanzi o i cibi precotti, ma può cucinare di tutto, dalla verdura, ai dolci. Basta avere pazienza e capire come sfruttare al meglio le sue capacità. Ma non facciamo errori stupidi!

Non mettere mai questa cosa nel microonde: un errore che facciamo tutti

La tecnologia del microonde lo rende da una parte un elettrodomestico utilissimo e semplice da fare, dall’altra anche molto pericoloso se non si sa come usare e se non si sa come evitare di fare errori potenzialmente molto gravi. Uno dei più comuni è metterci dentro cose che non dovrebbero stare lì. Nessuno legge più i manuali di niente, realisticamente, e si va un po’ per conoscenza, un po’ per sentito dire. Alcune cose si sa che non devono andare nel microonde, su altre magari qualcuno ha ancora qualche dubbio.

Il metallo, l’alluminio e l’acciaio non vanno nel microonde per nulla al mondo o si rischia davvero grosso. Potrebbero svilupparsi fiamme e propagarsi addirittura un’esplosione. Nessuno vorrebbe vedere il suo microonde detonare e far esplodere l’intera cucina, no?

Tuttavia, su alcuni materiali ci sono ancora diversi dubbi. Uno di questi è la plastica! Alcuni contenitori tupperware in plastica sono realizzati proprio per essere messi nel microonde e in quel caso non si rischia nulla, potete tranquillamente scaldare il vostro cibo. Ma se non è segnato il simbolo che dà il via libera, la plastica è off limits! Non solo potrebbe sciogliersi rovinando sia il contenitore che l’elettrodomestico, ma le microparticelle di plastica finirebbero nel vostro piatto e di conseguenza nel vostro organismo, il che non è buono per la salute.