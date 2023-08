Maria De Filippi, quel discorso ad Alessandra Celentano ad Amici: lezione da brividi

Maria De Filippi ha preso di petto Alessandra Celentano e in un momento indimenticabile di per i fan di Amici ha fatto un discorso molto particolare all’insegnante di danza.

Maria De Filippi, oramai da oltre vent’anni, conduce Amici. Uno dei talent più amati della televisione italiana. In tutto questo tempo, la conduttrice è riuscita a scoprire davvero numerosi talenti che stanno facendo la storia della musica del nostro Paese. Insomma, oramai la sua trasmissione è diventata davvero di prestigio e sono tantissimi i ragazzi che sognano di avere la possibilità di entrare. Sono in pochi, ogni anno, a riuscirci.

Maria, in ogni caso, non è da sola all’interno del programma. Infatti è circondata da numerose persone che ogni anno la aiutano non solo con la scelta dei talenti, ma anche con tanto altro. Infatti vengono definiti “professori” e hanno il compito, per l’intero anno, di dare delle vere e proprie lezioni ai ragazzi per migliorare il loro talento sia nel canto che nella danza. Abbiamo visto numerosi professori in questo ruolo, dal momento in cui quasi ogni anno cambiano. Solo una è lì presente da tanto tempo: stiamo parlando di Alessandra Celentano.

Maria De Filippi: quel discorso ad Alessandra Celentano

Alessandra Celentano, infatti, ricopre questo ruolo oramai da tantissimi anni ed è considerata una delle professoresse più discusse che siano mai passate in quella scuola. Ha un carattere davvero molto forte ed è senza peli sulla lingua: nel corso della sua esperienza all’interno della trasmissione, ha fatto piangere davvero tantissimi ragazzi che hanno creduto di non essere abbastanza dopo aver parlato con lei.

Proprio per questo motivo, un po’ di anni fa, Maria decise di rimettere Alessandra al proprio posto per ricordarle che sono solo ragazzi e che dovrebbe essere meno dura con ognuno di loro: “Dobbiamo imparare che i nostri sono giudizi, non sentenze. Anche perché siamo esseri umani e anche quello che per noi può sembrare oggettivo, in realtà è solo soggettivo“.

Delle parole molto semplici con cui, Maria, ha cercato di far capire ad Alessandra che dovrebbe andarci più leggera con i ragazzi della trasmissione. Non è facile per la Celentano, che ha una personalità così forte, riuscire a tenere a freno la sua lingua. Infatti, per quanto la conduttrice l’abbia avvertita spesso di andarci piano, davvero poche volte la professoressa è riuscita a tenere fede a questa promessa.