Eros Ramazzotti, tutti i suoi amori e chi sono i suoi figli: Aurora è la prima

Eros Ramazzotti, tutti i suoi amori e chi sono i suoi figli: Aurora è ovviamente la prima, ma forse ancora prima di lei qualcun’altra ha fatto battere il suo cuore

Eros Ramazzotti è, sicuramente, uno dei cantanti più amati del panorama musicale italiano. Con il suo timbro di voce particolare, nel corso della sua carriera ha avuto modo di diventare davvero unico nel suo genere. Con le sue canzoni ha avuto la capacità di far sognare milioni di persone, ma anche di far innamorare numerose donne che hanno fatto parte della sua vita fin da quando era molto giovane.

La prima, senza ombra di dubbio, è stata Michelle Hunziker. Il suo grande amore, quello con cui lui pensava di rimanere per sempre e che gli ha regalato la gioia di diventare padre per la prima volta. Aurora è nata il 5 dicembre 1996, riempiendo la vita dei suoi genitori di amore. Purtroppo, però, questa storia non è durata quanto avrebbero voluto e la separazione è arrivata nel 2002 come un fulmine a ciel sereno.

Eros Ramazzotti e i suoi figli: come sono diventati oggi

In seguito Eros ha avuto una lunga storia d’amore con Marika Pellegrinelli, con cui si è poi separato nel 2019. E, in quello stesso anno, si cominciò a vociferare che il cantante stesse con Carolina Stramare, la famosa Miss Italia. Questo flirt venne prontamente smentito, ma subito dopo ne sono arrivati altri. Insomma, Eros con il passare degli anni continua ad essere un vero e proprio playboy.

Le donne vanno e vengono, ma i figli rimangono per sempre. Aurora oggi è una donna adulta, sui social è una influencer e di recente è diventata madre di un bellissimo bambino che ha chiamato Cesare. Aurora è davvero molto legata a suo padre Eros, i due nel corso degli anni hanno mantenuto un rapporto davvero unico.

In ogni caso, Aurora non è l’unica figlia di Eros. Il famoso cantante infatti è diventato di nuovo padre nel 2011, quando dalla sua relazione con la Pellegrinelli, nacque la loro prima figlia: Raffaella Maria. Nel 2014 ci furono le nozze tra i due e anche la nascita del loro secondo figlio, Gabrio Tullio.

Ad oggi Eros è un cantante di successo, soddisfatto del suo lavoro ma anche della sua vita. I suoi figli rimangono la conquista più bella: a loro è legatissimo e ogni giorno fa di tutto per far sentire il suo affetto ad ognuno di loro.