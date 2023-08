Dovresti assolutamente provare il polpettone di melanzane (aggiungi anche il cuore filante)

Hai mai provato il polpettone di melanzane? Piatto vegetariano che con l’aggiunta di un cuore filante sarà gustosissimo!

Quando fa così caldo, come in questo periodo, stare ai fornelli non ci alletta molto, abbiamo anche meno appetito e a volte trovare una cosa già pronta ci invoglia a mangiare. I piatti più pesanti li lasciamo per l’inverno, in estate si preferiscono cibi da mangiare anche freddi e senza troppe proteine animali. Questo polpettone di melanzane è un piatto vegetariano molto gustoso e possiamo prepararlo di sera quando fa meno caldo, per averlo pronto il giorno dopo e magari gustarlo al rientro dal mare!

Il polpettone di melanzane è un piatto vegetariano tipico della Liguria, regione in cui i polpettoni e le torte di verdure sono una specialità. È un piatto fatto con pochi ingredienti, facile da preparare ed economico; è perfetto da mangiare anche freddo, si può cucinare il giorno prima e gustarlo poi i giorni successivi come pietanza o come stuzzichino per un aperitivo. In frigo possiamo conservarlo per tre o quattro giorni. Si può accompagnare con pomodorini e basilico e insaporire con erbe aromatiche.

Scopriamo come preparare passo dopo passo il polpettone di melanzane.

La ricetta è dosata per quattro persone, vediamo gli ingredienti:

Melanzane oblunghe 400 gr

2 fette di pane in cassetta

parmigiano grattugiato 40 gr

sale q.b.

basilico fresco

provola 40 gr

pangrattato

uovo 1

olio evo 3 cucchiai

uno spicchio d’aglio

– puliamo le melanzane e tagliamole a dadini piccoli, facciamole rosolare in due cucchiai d’olio e lo spicchio di aglio per pochi minuti, quindi togliamo l’aglio e aggiungiamo un po’ d’acqua portando a termine la cottura, copriamo con un coperchio per una decina di minuti. Una volta cotte saliamo.

-facciamo raffreddare le melanzane e uniamo il pane in cassetta sbriciolato, il pangrattato e il parmigiano in una ciotola capiente. Aggiungiamo anche l’uovo e il basilico fresco spezzettato, quindi amalgamiamo il tutto fino ad avere un impasto omogeneo.

-stendiamo un foglio di carta forno su un piano, cospargiamolo di pangrattato e poi poniamo sopra il composto; dobbiamo dargli una forma il più possibile rettangolare. Al centro dell’impasto mettiamo la provola precedentemente tagliata a pezzetti.

-chiudiamo il polpettone con la carta forno e con le mani diamogli una forma cilindrica, leviamo la carta e poniamolo su una teglia per il forno spennellandolo con un po’ di olio.

Il polpettone deve essere cotto a 180 gradi in forno e, qualche minuto prima di sfornarlo accendiamo anche il grill in modo che faccia una crosticina, quando è cotto avvolgiamolo nella carta forno e lasciamolo riposare. Quando sarà freddo possiamo tagliarlo a fette e servirlo.