Cure e protesi dentarie gratis se hai questi requisiti: controlla subito, non paghi nulla

Forse questo non lo sapevi, ma se hai questi requisiti hai diritto a cure e protesi dentarie gratis. Ecco come controllare

Il sistema sanitario nazionale italiano è uno dei migliori al mondo. Questo perché, oltre ad offrire un’ottima qualità di medici e professionisti, permette a molti cittadini di affrontare pochissime spese.

Molti pazienti, infatti, possono evitare di pagare trattamenti e persino farmaci per curare le proprie patologie, ma non solo. Il Servizio Sanitario Nazionale permette di coprire anche le prestazioni odontoiatriche. Se soddisfi alcuni requisiti, dunque, potrai ottenere cure e protesi dentarie gratis. Ecco che cosa devi controllare per capire se anche tu puoi averle.

Cure e protesi dentarie gratis: ecco come capirlo

Nei primi quattordici anni di vita di un bambino è molto importante effettuare controlli comuni e frequenti per i propri denti. Questo per poter prevenire malocclusioni o altre patologie serie. Dunque sono previsti alcuni Livelli Essenziali di Assistenza che offrono programmi di tutela specifici. Si tratta quindi della possibilità di poter effettuare visite odontoiatriche, trattamenti, esami e interventi chirurgici, tutte offerte gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale.

Inoltre, lo Stato offre il proprio aiuto riguardo le prestazioni odontoiatriche anche per chi si trova in particolari condizioni di vulnerabilità. Questo vuol dire che una persona presenta condizioni di salute che richiedono un intervento medico, associate a problemi di natura odontoiatrica. Queste persone possono quindi ottenere cure, o ad esempio protesi dentarie gratis per via della loro condizione di salute. Nello specifico, sono state stilate alcune categorie di soggetti, i quali possono usufruire delle coperture offerte dal Servizio Sanitario Nazionale in maniera prioritaria.

Le categorie includono i pazienti che versano in stato di immunodeficienza grave, coloro che sono in attesa di un trapianto o lo hanno appena effettuato; i pazienti con cardiopatie congenite; chi ha patologie oncologiche ed ematologiche; i pazienti con emofilia grave o altre patologie dell’emocoagulazione.

Il Servizio Sanitario Nazionale copre le spese odontoiatriche anche per quei soggetti che si trovano in situazioni di esclusione sociale, come ad esempio la povertà. Si tratta di coloro che non possono sostenere le spese di un trattamento i dei supporti per i propri denti. Dunque, la legge prevede che, per essere considerati in uno stato di vulnerabilità sociale, debbano esserci tre circostanze: situazione di povertà; di esclusione sociale o di reddito medio/basso. Per valutare i parametri delle condizioni socio-economiche dei cittadini verrà monitorato l’Isee del nucleo familiare.