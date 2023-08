Vita di coppia, ci sono domande che dovreste farvi in continuazione: così salverete l’amore

Porsi le domande giuste all’interno del rapporto di coppia può fare la differenza. Scopriamo quali sono quelle da ripetersi spesso.

La vita a due può essere quanto di più bello c’è al mondo e, al contempo, trasformarsi in un vero incubo. L’amore è infatti un sentimento che va nutrito nel tempo e che è solo una delle basi per il rapporto a due. Affinché questo funzioni è infatti indispensabile che ci siano altre componenti come il rispetto reciproco, la fiducia e, non ultima, la comunicazione.

Spesso si pensa, a torto, che quest’ultima sia solo un continuo parlare del lavoro, degli amici o dei progetti per la settimana. In verità, però, una buona comunicazione comprende anche tutta una serie di domande che ci si dovrebbe porre di continuo a vicenda al fine di conoscersi meglio e di capire dove si sta andando e con quali mezzi. Dopo aver visto quali sono i segnali che indicano che la persona che abbiamo accanto è quella giusta, ecco quindi le domande da porre all’interno del rapporto per far durare la storia d’amore.

Quali sono le domande da porsi sempre quando si sta insieme

Vivere un rapporto a due significa tenere aperta una comunicazione costante che aiuti a capire se tutto va bene e se qualcosa sta cambiando. Ognuno di noi, infatti, è in costante evoluzione. E questo significa che conoscersi benissimo oggi non porta a far sì che sia lo stesso anche nel futuro.

Per mantenere l’intesa e l’amore è quindi importante continuare a conoscersi mantenendo viva la curiosità verso l’altro e non dando mai nulla per scontato. A tutto ciò si possono aggiungere tutta una serie di domande in grado di parlarsi con maggior profondità, di capirsi e di individuare eventuali punti sui quali può essere importante lavorare insieme.

Andando alle domande, se all’inizio di un rapporto è bene indagare sull’infanzia, sui gusti personali e sui sogni per il futuro, nel presente ci si dovrebbe concentrare più sul cambiamento. Può quindi essere utile chiedere all’altro/a se è felice, se sta vivendo la vita che desiderava e se si sente soddisfatto dal rapporto a due. Allo stesso tempo si può parlare degli ideali, dei sogni per il futuro e sui cambiamenti che si ritiene di aver vissuto negli ultimi tempi.

Tutto ciò serve a fare un po’ il punto della situazione, ad aggiornarsi e a comprendere meglio i cambiamenti del partner al fine di conoscerlo meglio e di non basarsi solo su ciò che era quando la storia ha avuto inizio. Il tutto per una comunicazione sicuramente più profonda ed in grado di sintonizzare entrambi sulla stessa lunghezza d’onda, aumentando l’intesa e portando alla luce, qualora ce ne fossero, eventuali problemi quando sono ancora risolvibili. Un percorso a due che sarà utile sia alla coppia che al singolo individuo e che, proprio per questo, consentirà di crescere insieme e con un’intesa a due sempre più forte.