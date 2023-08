Ti fa male il polso? Forse la colpa è nel tuo smartphone! Controlla subito

Il dolore al polso può essere legato ad un uso eccessivo dello smartphone. Vediamo cosa verificare al più presto.

Utilizzare lo smartphone per tante ore al giorno può comportare problematiche di salute molto serie. Viviamo in un’era in cui la tecnologia è protagonista della vita di tutti noi. La digitalizzazione ha comportato un uso sempre maggiore di dispositivi quali computer, tablet e smartphone.

Proprio i cellulari si sono evoluti notevolmente negli ultimi anni diventando uno strumento indispensabile non solo per chiamare e ricevere chiamate. Servono per restare in contatto con il mondo, ottenere informazioni, comunicare con chi è distante fisicamente chilometri e chilometri, intrattenere e ascoltare musica.

La lista delle attività quotidiane che prevedono l’uso di uno smartphone è molto lunga. Interpelliamo il device continuamente con la conseguenza che teniamo in mano il telefono per parecchie ore al giorno. Ma le nostre mani non sono nate per questo. Sostenere il peso dello smartphone può a lungo andare provocare delle problematiche a livello di tendiniti e tunnel carpale.

Il dolore al polso può essere colpa dello smartphone, attenzione!

Chi utilizza troppo lo smartphone rischia di incorrere in due patologie ossia la tendinite e la sindrome del tunnel carpale. Risulta importante, dunque, saperne riconoscere i sintomi per evitare che il fastidio iniziale si traspormi in problemi più seri che potrebbero portare anche a doversi sottoporre ad un intervento chirurgico.

Iniziamo dalla tendinite causata da una sollecitazione eccessiva ai tendini, le strutture fibrose che tengono uniti i muscoli alle ossa. Se l’infiammazione si dovesse estendere alle guaine che li avvolgono allora si incorrerebbe in una patologia nota come tenosinovite o sindrome del dito a scatto. I sintomi da riconoscere sono dolore, gonfiore, calore nella zona interessata (mano e polso), difficoltà nei movimenti e rumore come un crepitio quando si muove l’articolazione. Per evitare complicazioni bisogna fare pause, evitare di tenere a lungo la stessa postura, praticare stretching alle dita e al polso. Utile anche l’uso di ghiaccio.

La sindrome del tunnel carpale, invece, provoca dolore, intorpidimento, formicolio e debolezza alla mano, bruciore che si irradia fino all’avanbraccio e alla spalla. Per prevenire occorre diminuire il tempo passato allo smartphone, fare esercizi di rilassamento dell’articolazione e di aumento della flessibilità. Attenzione a non far peggiorare la patologia. Potrebbe essere necessario assumere antinfiammatori, corticosteroidi, antinfiammatori steroidei (dietro prescrizione medica). Qualora la pressione sul nervo mediano non dovesse diminuire allora il dottore potrebbe consigliare un intervento di chirurgia ambulatoriale.