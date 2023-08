Taxi gratis per chi ha alzato troppo il gomito: l’iniziativa del Governo, ora cambia tutto di nuovo

Il Governo sembrerebbe pronto ad introdurre un taxi gratis per tutti coloro che a fine serata hanno bevuto troppo: i dettagli sull’iniziativa.

Una nuova iniziativa del Governo punta a diminuire la possibilità che accadano delle tragedie sulle strade. Infatti l’attuale esecutivo sarebbe pronto a proporre un taxi gratis per tutti coloro che a fine serata hanno alzato fin troppo il gomito. L’idea è nata dopo l’incontro al ministero sulla sicurezza stradale con influencer e content creator.

Di recente ha fatto grande scalpore la tragedia di Roma dove un bambino di 5 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Al momento le indagini per ricostruire l’impatto sono ancora in corso nonostante ciò lo scontro ha scosso le coscienze e smosso le opinioni più variegate. L’incidente in questione ha avuto un clamore mediatico enorme perché alla guida del SUV Lamborghini c’era il collettivo YouTube The Borderline, diventato famoso per le varie challenge sui propri canali.

Da quel terribile giorno, il Governo sta cercando di trovare la soluzione per ridurre il numero degli incidenti stradali. Al ministero è andato in scena un incontro con influencer e content creator dal quale è nata un’idea originale. Infatti come ha spiegato il vice-premier Matteo Salvini, la proposta è mettere a disposizioni dei taxi gratis fuori dalle discoteche per riaccompagnare a casa chi ha alzato troppo il gomito. Scopriamo tutti i dettagli dell’iniziativa proposta dal capo della Lega.

Taxi Gratis per chi a fine serata ha bevuto troppo: la proposta di Salvini

Matteo Salvini in queste ore sta spiegando l’ultima idea nata dal suo ministero. Stiamo parlando di un progetto sperimentale per ridurre le possibilità di incidenti stradali mortali. Infatti il leader della Lega l’ha definita un’iniziativa concreta, finalizzata a prevenire rischi e tragedie sulle strade. Inoltre ci sarebbe già la firma sul protocollo di intesa con le associazioni dei locali di intrattenimento notturno.

L’idea è nata dopo l’incontro con una delegazione di giovani content creator dopo l’incidente di Casal Palocco. In quella sfortunata occasione una Lamborghini Urus su cui viaggiavano gli youtuber noti con il nome di The Borderline si era scontrata ad alta velocità con una smart. L’impatto aveva provocato la morte di un bambino di cinque anni. Salvini ha anche riferito che l’obiettivo del tavolo era quello di dare una mano per parlare di educazione stradale, di prudenza e sicurezza.

Ci sarò prima un periodo di sperimentazione che coinvolgerà sei locali in tutto il paese dalla metà di agosto alla metà di settembre. Al termine di questo mese verranno analizzati numeri e risultati. Salvini quindi per la prima volta ha parlato di prevenzione, che con molte probabilità potrebbe dare più risultati di multe e regole. L’idea del taxi gratis è già stata sperimentata in passato a Trento, dove il comune aveva adottato i Taxi Rosa. Vedremo quindi al termine di settembre, se l’iniziativa darà i risultati sperati.