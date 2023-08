Pierpaolo Spollon conquista tutti, l’ultimo messaggio fa impazzire i fan

Pierpaolo Spollon conquista tutti con un post pubblicato sul suo profilo di Instagram: l’ultimo messaggio è semplicemente iconico

Quando Pierpaolo Spollon ha intrapreso la carriera di attore forse non avrebbe mai pensato che sarebbe riuscito a diventare così famoso ma soprattutto così tanto amato tra i telespettatori. Infatti, a differenza di altri mestieri, fare l’attore in qualche modo ti impedisce di avere un contatto diretto con la gente perché è importante rimanere in certi ruoli prestabiliti e riuscire ad essere visto sullo schermo, senza far pensare a chi ti vede chi c’è dietro al tuo personaggio. Pierpaolo, invece, è riuscito in questa impresa enorme di sembrare sempre credibile.

Pierpaolo, nel corso della sua carriera, ha avuto modo di collezionare un numero incredibile di soddisfazioni. Ma solo di recente, con il suo ruolo in “Doc, nelle tue mani” ha conquistato una popolarità davvero incredibile. La fiction andata in onda sulla Rai e che ha visto come protagonista Luca Argentero, nel corso degli ultimi anni ha riscosso dei numeri di ascolti da record. E Spollon ha avuto un ruolo davvero molto importante nel successo di questa fiction, che vedeva al centro dell’attenzione un ospedale con numerosi medici che si impegnavano per salvare vite umane, anche e soprattutto in emergenze terribili come quelle del Covid.

Pierpaolo Spollon conquista tutti: il “tipico post estivo”

Pierpaolo, infatti, ha fatto ridere tantissimo gli utenti sui social durante la visione della fiction. L’attore, molto attivo su Instagram e non solo, si lasciava andare a commenti che finivano puntualmente per diventare virali.

Così, complice il suo talento da attore e la sua simpatia come persona, ad oggi Pierpaolo è davvero amatissimo sui social e ha tantissimi followers che ogni giorno lo seguono con costanza e con tanto affetto.

Ad oggi Pierpaolo sta cercando di godersi la sua estate con amici e famiglia, e sui social sta condividendo sprazzi di questi mesi trascorsi circondato da tanto affetto. Eppure, nelle ultime ore, ha deciso di strappare una risata ai suoi followers pubblicando alcuni scatti di lui in mezzo alla natura, vestito con un maglione marrone molto pesante: “Tipico scatto estivo” ci ha ironizzato su. E poi ha aggiunto: “Best ubriaco ever“.

Il post, nel giro di pochi minuti, ha collezionato un numero incredibile di likes e di commenti di apprezzamento. Ironia a parte, i suoi followers gli hanno augurato un buon proseguimento della sua estate.