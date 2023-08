Il make up diventa un covo di batteri pericolosi se fai questo banale errore | Smetti subito

Mai commettere questo errore quando si tratta di make up, potresti incorrere in un grosso rischio. Ecco cosa potrebbe accadere

Il make up è un fedele alleato per noi donne: è in grado di dare un aspetto radioso, vitale e riposato, anche quando non si è affatto riposati.



È certamente uno strumento che si porta sempre con sé e che rappresenta non solo un modo per migliorare la propria estetica, ma anche per prendersi cura di sé sotto ogni aspetto. Gli esperti e anche gli psicologi hanno confermato, infatti, come il semplice fatto di truccarsi possa migliorare significativamente l’umore di una donna.

In verità non solo questo, ma anche l’autostima sale quando ci si vede e ci si piace. Non si tratta di una banale questione riferita alla bellezza estetica, anche perché la bellezza, lo si sa, è assolutamente soggettiva. Il fatto, però, di presentarsi al meglio delle proprie possibilità aumenta la nostra fiducia in noi stesse e nel mondo stesso, rendendoci più sicure ed audaci.

Si deve, però, prestare massima attenzione al trucco, in quanto potrebbe diventare ricettacolo di batteri ed essere dunque pericoloso. Per questo motivo si dovrebbero evitare assolutamente determinate azioni.

L’errore da evitare assolutamente con il make-up: potrebbe diventare un rifugio per i batteri

Spesso e volentieri si ha nella propria trousse o pochette trucchi acquistati da tempo immemore. Il legame affettivo o il fatto che si tratti effettivamente dei nostri trucchi preferiti, non ci permette di gettarli. E, in tanti casi, di continuare a usarli.

Il punto è che, se non ci si prende cura di loro e non li si conserva nel modo adeguato, i trucchi possono diventare un vero e proprio ricettacolo di germi e batteri.

E questo, dato che il make up viene a diretto contatto con la nostra pelle, potrebbe avere conseguenze poco piacevoli, se non addirittura dannose per la nostra salute.

Per evitare che questo accada, è fondamentale mantenere puliti i nostri trucchi e controllare la data di scadenza. I prodotti che sono maggiormente esposti all’attacco di germi e batteri sono le spugnette e i pennelli.

Addirittura, dalle statistiche, emerge che solo il 7% dei consumatori si preoccupa della loro igiene. È buona prassi, dunque, oltre che provvedere alla loro pulizia, non usare i prodotti dopo la data di scadenza ed evitare di condividerli con altre persone.