Giorgia Soleri, la risposta senza mezzi termini: “Non farei mai tutto questo per un uomo”

Giorgia Soleri sui social è bellissima, ma le foto non sono di certo per qualche uomo: la risposta eloquente della modella e attivista.

Giorgia Soleri si gode le sue vacanze estive, dopo aver passato dei mesi sicuramente impegnativi dal punto di vista emotivo; prima l’esperienza a Pechino Express, reality show di Sky che l’ha portata in viaggio in diversi paesi asiatici, poi l’annuncio della chiusura della lunga storia d’amore con Damiano David, frontman dei Maneskin.

Costantemente sotto i riflettori, la Soleri continua la sua carriera nel mondo della moda, come influencer e come attivista, impegnandosi su più fronti specialmente per sensibilizzare sui diritti delle donne e su particolari tematiche afferenti al mondo femminile, di cui si è fatta portavoce anche con la sua esperienza.

Apprezzatissima dal pubblico per le sue idee e per la su forte personalità, la Soleri è comunque considerata, ormai da diverso tempo, un’icona di bellezza e sensualità. Eccola così nel nuovo post sui social, ma di certo le foto che mettono in risalto tutto il suo fascino non state scattate per un uomo; la risposta dell’influencer stessa è eloquente.

Giorgia Soleri, bellissima sui social ma non per un “lui”: ecco la risposta della modella

Tramite un nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram, Giorgia Soleri ha condiviso un nuovo scatto direttamente in vacanza al Circeo, con un look che richiama palesemente (come confermato dalla modella stessa nella didascalia) agli anni ‘2000; più bella che mai, lascia senza fiato con la sua bellezza dirompente.

“Se avessi avuto 27 anni a inizio 2000” scrive lei in allegato ad una serie di scatti dove, abbronzatissima, indossa dei pantaloni di tuta nera e un top striminzito, in grado di mettere in mostra i tatuaggi sul ventre e, strettissimo, di mettere in risalto il florido e prosperoso décollété della modella. A migliaia i like e i commenti al post, coi fan senza fiato davanti alla sua bellezza; nel farle i complimenti, poi, più di qualcuno allude

“Giorgia una di noi ! si lascia e spara 200 foto da strafica 🔥❤️” le scrivono nei commenti, con pronta la risposta della stessa Soleri: “ amo è solo l’estate che mi fa sentire strafica, non farei mai tutto questo per un uomo”. In ogni caso, sono veramente tantissimi i messaggi d’affetto per la Soleri, ogni giorno sempre più amata dal pubblico.