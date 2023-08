Cambiamento climatico, gli effetti “invisibili”: arriva l’allarme degli esperti

Cambiamento climatico, sei certo di sapere davvero tutte le conseguenze che l’umanità rischia? Ci sono effetti invisibili preoccupanti!

Se pensi che il cambiamento climatico sia una teoria complottistica, osserva questi effetti “invisibili”, potresti rimanere scioccato della verità. Entra in gioco un problema che riguarda tutti gli esseri umani e che potrebbe pregiudicare una volta per tutte il nostro futuro. Quante volte ti sei preoccupato davvero per i disastri ambientali e le calamità naturali che devastano il pianeta? Dopo questa scoperta, non prenderai più alla leggera quanto sta accadendo.

Facendo una piccola analisi della situazione, sì è vero, ci sono aspetti evidenti ed altri definiti “invisibili”, ma cosa intendiamo? Equivale a dire che ci sono delle importanti problematiche, ma che a causa della loro natura “implicita”, non vengono evidenziati all’istante dall’occhio umano. Il problema è che sono però le condizioni più preoccupanti, poiché il fatto che siano “silenti”, non significa che non ci siano, anzi tutto il contrario.

Se non vuoi perdere di vista i tuoi obiettivi e cercare di trattare la questione del cambiamento climatico in maniera approfondita, e senza tralasciare alcun dettaglio, devi assolutamente conoscere gli effetti invisibili della questione.

Cambiamento climatico, ecco cosa devi assolutamente sapere

Che il pianeta Terra stia vivendo una fase critica e complessa, non ci sono dubbi. Nella storia finora conosciuta, è risaputo che il globo terrestre abbia affrontato delle evoluzioni continue, ma quella di cui parleremo oggi è inedita. Gli effetti invisibili della crisi climatica sono un guaio per tutti, e la questione ha un nome scientifico ben definito. Ecco di cosa si tratta, quali sono le sue caratteristiche, e come la si può affrontare nel migliore dei modi.

Hai mai sentito parlare di Ecoansia? Ebbene, tra gli effetti invisibili entra in gioco un nuovo disturbo psicologico, il quale è sempre più trattato dagli specialisti del settore. Ansia, stress, tristezza e mancanza di speranza nei confronti del futuro, sono soltanto alcune caratteristiche che contraddistinguono il problema in questione. Se ti sei sentito sempre più spesso di malumore o con pochi stimoli nei confronti delle tue possibilità future, potrebbe essere proprio a causa dello shock continuo che stai subendo.

Anche se non accade direttamente nel luogo nel quale abiti, sapere che in altre parti del pianeta ci siano piogge violente, grandinate pericolose che bucano anche la carrozzeria delle auto, e sismi sempre più frequenti ed incontrollabili, è chiaro che la tua mente come una spugna assorbe tutte queste informazioni. La situazione degenera dal momento in cui i media contribuiscono a mostrare l’immagine diretta di tutto ciò che accade. Catastrofi con effetti che anche se “invisibili”, hanno una portata catastrofica nella psiche umana che tutto può, meno controllare i fenomeni naturali.

L’umanità non rispettando la natura si è messa nelle condizioni di “manifestare un potere maligno” su di essa, e le conseguenze dirette, crisi climatica, e indirette, sofferenza rispetto la vita, sono sempre più cronicizzate. A dirlo non sono voci di corridoio, ma esponenti e professionisti del settore come Katia Marilungo, presidente dell’Ordine degli psicologi delle Marche. Analizzando la tematica, ha riscontrato sempre più frequentemente questo disturbo in alcuni pazienti.

Il problema è che non porta solo tristezza, ma anche la totale di mancanza di progettualità per il futuro. La psicologa afferma così:<<Ci sono giovani che tendono a sospendere varie progettualità di vita, come trasferirsi per motivi di lavoro, acquistare una casa, programmare vacanze e addirittura mettere al mondo figli perché in balia dell’ecoansia. Pensare al futuro per alcuni rischia di diventare una vera sfida>>.

Come reagire? Innanzitutto, affidarsi ad uno specialista come lo psicologo, è la base. Parlarne con familiari e persone care dà sostegno, ed infine impegnarsi nel trattare il tema e fare qualcosa di concreto per scongiurare i disastri climatici, è il passo successivo che può alleviare parte dell’Ecoansia.