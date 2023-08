Barbara D’Urso, piangono tutti per il figlio: commozione dopo l’ultimo messaggio

Barbara D’Urso, piangono tutti per il post che la famosa conduttrice ha dedicato al suo amato figlio Emanuele: commozione dopo l’ultimo messaggio

Barbara D’Urso è, senza ombra di dubbio, una delle conduttrici più amate della televisione italiana anche se ultimamente non se la sta passando benissimo. La sua carriera è cominciata quando era davvero giovanissima, ma sono stati gli ultimi vent’anni quelli più produttivi in assoluto. Infatti Barbara era al timone di Pomeriggio 5: un programma che le ha permesso di avere più visibilità e di cominciare a condurre sempre più trasmissioni, come il Grande Fratello, Live Non è la D’Urso e Domenica Cinque. Insomma, per lei è stato un vero e proprio trampolino di lancio.

Ad oggi, Barbara sta vivendo forse uno dei momenti più difficili della sua carriera. Infatti, dopo oltre vent’anni di onorato lavoro in Mediaset, la D’Urso è stata praticamente fatta fuori. Questa cosa era nell’aria per molti, dal momento in cui negli ultimi anni Barbara si è ritrovata a vedere i suoi programmi che venivano cancellati uno dopo l’altro. Le era rimasto solo Pomeriggio Cinque e non avrebbe mai pensato che le avrebbero tolto anche questo spazio pomeridiano, invece è proprio quello che è accaduto questa estate.

Barbara D’Urso, emozione per suo figlio: lo scatto sui social è commovente

Barbara adesso sta cercando di capire cosa fare del suo futuro, dal momento in cui tutto è stato messo improvvisamente in discussione. La famosa conduttrice infatti sta facendo i conti con numerosi cambiamenti, ma almeno sa di poter contare sempre su qualcosa: la sua famiglia. L’unica cosa che non la tradirà mai e che le è sempre accanto in momenti difficili come quello che sta vivendo.

Proprio in queste ore, Barbara ha deciso di pubblicare uno scatto su Instagram che ha commosso i suoi numerosi followers: nella foto, una giovane Barbara è in compagnia di un bambino piccolo, incastrato in un girello colorato, mentre sorride all’obiettivo della fotocamera.

Il suo piccolo Emanuele – che oggi non è più così piccolo – compie gli anni e lei ricorda come se fosse oggi il momento in cui lo ha messo al mondo, e in cui la sua vita è completamente cambiata. Oggi Emanuele è papà a sua volta ed è una gioia per Barbara vederlo in questo ruolo: “Un altro 4 agosto e sono le 14 come allora…Sono fortemente fiera di te… E quest’anno ti amo ancora di più (semmai fosse possibile)…Sei figlio e sei genitore… Io te ed Emanuele e la nostra piccolina per sempre uniti” ha scritto la famosa conduttrice.