Problemi di stitichezza? Fai questa colazione ogni mattina e diventano solo un ricordo

Anche tu hai problemi di stitichezza? Allora dovresti fare questa colazione ogni mattina e li eliminerai per sempre!

Le persone si dividono in due categorie: coloro che hanno un’evacuazione giornaliera molto regolare, tanto da sembrare quasi un orologio svizzero, e coloro che invece soffrono di problemi di stitichezza. Se per i prima la vita sembra essere semplicissima, tutta piena di rose e fiori, per i secondi non è così. Ci si ritrova spesso ad avere la pancia gonfia, una sensazione di spossatezza e soprattutto crampi addominali, che però non ci fanno evacuare come si vorrebbe.

Vediamo insieme come l’alimentazione può aiutare a risolvere questo piccolissimo problema, puntando principalmente sulla colazione, che sembra essere il momento della giornata favorevole per andare in bagno. Sicuramente seguendo questi consigli e questi tipi di colazione, non avrete più problemi.

Se soffri di stitichezza, dovresti provare queste colazioni: sono ideali per il tuo problema

La stitichezza, come abbiamo già detto, è un problema molto comune che riguarda gran parte della popolazione mondiale. Si tratta di un disturbo che colpisce sia uomini che donne e che, se non curata in tempo, potrebbe portare numerosi problemi, quali coliche intestinali, stipsi, crampi e dolori addominali. Sicuramente chi soffre di questo disturbo sa che il migliore alleato per poter ammorbidire in qualche modo le feci, è l’acqua. Bere tanta acqua al giorno, almeno 1.5/2 lt, può aiutare la fuoriuscita di feci morbide, eliminando così la stitichezza. Ma non solo l’acqua aiuta il nostro corpo a combattere con questo problema. Anche fare una ricca colazione, con il giusto apporto di fibre riesce a limitare questo problema. Vediamo allora qualche idea di colazione, perfetta per noi.

Tra le colazioni più consigliate, troviamo:

Una tazza di avena con fragole, prugne e un bicchiere di succo di pera

Uno yogurt greco con noci e fichi

Fette biscottate (integrali) con un bicchiere di spremuta di arancia

Una tazza di crusca con kiwi e mandorle

Fette biscottate (integrali) con marmellata di prugne

Tutti questi alimenti di per sé favoriscono la fuoriuscita delle feci, abbinati tra loro possono essere un vero e proprio lassativo. Inoltre il consiglio da seguire, per chi soffre di stitichezza, è quello di mangiare tantissime fibre ed evitare invece dolci confezionati, pane bianco e zucchero in eccesso.

A tutto ciò è poi, come sempre, consigliata l’attività fisica. Qualsiasi sia lo sport che scegliamo, anche una semplice passeggiata di buon mattino, può essere una spinta in più per eliminare i disturbi da stitichezza.