Perché i cani ci leccano? C’è un motivo preciso e non è quello che tutti pensano

Quante volte il nostro amico a quattro zampe ha fatto un gesto del genere e non abbiamo mai prestato troppa attenzione.

Che si tratti di leccare le mani, i piedi o la faccia del proprio padrone, il cane sicuramente sta comunicando qualcosa. Che sia affetto, oppure gioia, ma anche stress. Ci sono dei motivi per cui viene compiuto questo gesto ed è importante comprenderli.

Quando il padrone riceve questo tipo di attenzione da parte del suo cane, risponde sempre con delle coccole e questo rassicura l’animale. Il cane comprende di avere un riscontro da parte del padrone.

La lingua del cane e le manifestazioni di affetto

Il cane ha sempre delle manifestazioni di affetto nei confronti del suo padrone. Quando rientra a casa dopo una lunga giornata, la prima cosa che accade è di essere accolto dal proprio animale – felice e contento – che vuole leccarlo. Ma cerchiamo di comprendere cosa potrebbe nascondere questo gesto apparentemente semplice e affettuoso.

Leccare significa dimostrare il proprio amore. Un modo per prendersi cura del proprio padrone che a sua volta si prende cura di lui. Una sorta di ringraziamento e devozione, che i cani – ma gli animali in genere – conoscono molto bene.

Il gesto del leccare è anche una esortazione da parte del cane per fare in modo che il padrone agisca in un determinato modo. Gli animali non hanno la parola e devono farsi capire in qualche modo. Lo fanno abbaiando ma anche e soprattutto leccando.

Quando il cane lecca il suo padrone gli dimostra sicuramente affetto e vuole prendersi cura di lui, ma nello stesso tempo potrebbe cercare una rassicurazione a causa di un momento di stress che sta vivendo l’animale.

Non dimentichiamo che la lingua è uno strumento che il cane utilizza per esplorare. Il cane lecca il padrone anche per fargli capire le sue esigenze, come ad esempio quando ha fame oppure vuole giocare o ancora quando deve fare i suoi bisogni.

Leccare è salutare per il cane. È un gesto che rilascia delle endorfine e fa davvero stare bene l’animale mentre lo compie. Ma è importante fare attenzione che il gesto non diventi compulsivo, dato che è possibile che si nasconda un malessere da analizzare.

A questo punto si consiglia di rivolgersi al proprio veterinario che aiuterà a comprenderne le cause, le quali magari possono anche essere associate a un’allergia da cibo o altro.

Prestare sempre attenzione a tutti i gesti del nostro amico a quattro zampe – senza ignorarli del tutto – aiuterà a far vivere al nostro cane una vita serena e felice.