Leopoldo Mastelloni, drammatico annuncio: “Ho una pensione da fame, penso al suicidio”

Leopoldo Mastelloni è arrivato a pensare di farla finita a causa dei gravi problemi economici che lo hanno portato anche ad accusare lo Stato italiano: com’è la sua situazione.

Attore di teatro, cantante e personaggio televisivo, Leopoldo Mastelloni è stato un artista a tutto tondo che, per sua stessa ammissione, ha dedicato all’arte tutta la propria vita.

Nato a Napoli nel Luglio del 1945, è stato vittima di una pessima gestione delle proprie finanze: essendo stato mal consigliato in materia fiscale, infatti, oggi percepisce una pensione assolutamente insufficiente per coprire tutte le sue necessità.

Alcuni anni fa l’attore ha spiegato la sua drammatica situazione in un’intervista al Corriere della Sera che fatto luce non soltanto sulla situazione attuale dell’attore, ma anche su quella di milioni di italiani costretti a vivere in povertà dopo aver lavorato per decenni e aver versato regolarmente i propri contributi.

“Prendo 40 sonniferi e …”

È certamente molto triste che un artista del calibro di Mastelloni non possa passare in serenità gli ultimi anni della sua vita. Le sue significative difficoltà economiche nascono dal fatto che attualmente lo stato italiano gli corrisponde una pensione di soli 625 Euro al mese.

L’attore ha spiegato che oggi è costretto a vivere in una casa in affitto che riesce a pagare soltanto perché alcuni amici lo sostengono economicamente in maniera che possa avere una vita dignitosa.

“Il mio errore è stato credere nella cultura: ho sempre reinvestito quello che guadagnavo nella produzione di spettacoli teatrali. Forse avrei dovuto mettere i soldi sotto al materasso ed evadere il fisco per non ridurmi in miseria” ha affermato amaramente l’attore che è andato anche oltre, scagliandosi contro la classe politica italiana nel suo insieme. “In Italia c’è gente che con pochi anni di mandato parlamentare prende pensioni da sogno e chi ha lavorato per 50 anni non può nemmeno pagarsi un tetto. Forse dovrei mettermi su un barcone al largo di Lampedusa per avere maggiore assistenza dallo Stato” concluse in un’intervista al Corriere che permetteva di toccare con mano il suo sconforto.

L’attore spiegò addirittura che solo grazie alla vicinanza dei suoi amici non l’ha fatta finita: il pensiero di prendere “40 pillole di sonnifero” per andarsene via e non essere più di peso a nessuno gli ha attraversato la mente fin troppo spesso negli ultimi anni.

Oggi Leopoldo Mastelloni ha 78 anni ed è recentemente tornato in televisione partecipando a I Fatti Vostri lo scorso Aprile. Proprio mentre era ospite del programma affermò di essere stato sempre “uno che vive alla giornata”: forse proprio quest’indole da improvvisatore gli ha impedito di pensare alla propria sicurezza economica sul lungo periodo: un vero peccato.