I segni più timidi dello zodiaco, quasi sempre in imbarazzo: ecco chi sono

Lo sai quali sono i segni zodiacali più timidi? Ecco la classifica secondo l’astrologia. Sei pronto a scoprire se c’è anche il tuo?

Chi per gioco chi invece ci crede seriamente, tutti abbiamo letto almeno una volta l’oroscopo. Ogni segno zodiacale ha le sue caratteristiche che lo rendono quello che in realtà siamo: c’è chi è ad esempio più passionale, più testardo o vendicativo. In questo articolo si parlerà della timidezza.

Mentre ad alcuni piace stare al centro dell’attenzione o risultano essere molto egocentriche, ad altri tutta questa attenzione non piace, anzi preferiscono molto stare per conto loro, come se vivessero nell’ombra. Oggi scopriremo quindi quali sono questi segni zodiacali molto più timidi rispetto ad altri. Ogni segno, quindi, ha delle sue caratteristiche che lo rendono speciale ed unico. Da non confondere, però, la timidezza, con l’essere introverso: mentre quest’ultimo preferisce la solitudine a stare in compagnia, una persona timida piace stare con gli altri, è importante però che la facciate sentire a suo agio non mettendola davanti a situazioni bizzarre.

Arrivati a questo punto, scopriamo insieme chi sono i segni zodiacali timidi. Ci sarà anche il tuo in questa classifica?

Quali sono i segni zodiacali più timidi? Ecco la classifica

La classifica è aperta dal segno del Cancro: non farti ingannare questo è uno dei segni più timidi in assoluto. Dietro alla timidezza c’è un senso di insicurezza che non ti permette di divertirti in mezzo agli altri. Se sei tra pochi amici il discorso allora è diverso, ti apri e parli molto, ma se invece ti trovi in mezzo a tante persone che non conosci tendi ad isolarti di più.

Dopo il Cancro, c’è il segno della Vergine: sono meticolose in tutto quello che fanno. Ma le persone nate sotto questo segno preferiscono passare inosservate, anche se un lavoro è stato fatto molto bene. Hanno molta difficoltà ad aprirsi con gli altri.

Lo Scorpione: sembrerà strano, ma anche questo segno zodiacale può risultare molto timido. Anche loro come il Cancro, sono molto spigliate e divertenti quando sanno di stare in mezzo agli amici. Invece, se ci sono persone che non si conoscono, tendi a chiudersi ed a isolarti.

Infine, tra i segni più timidi c’è anche quello dei Pesci: i nati sotto questo segno hanno la capacità di preoccuparsi di tutto, arrivando anche ad avere dei propri attacchi di timidezza.

Questi sono i segni che in tutto lo zodiaco risultano essere timidi. In questa classifica, hai trovato anche il tuo segno?