Bastano solo 4 minuti al giorno del tuo tempo per ridurre il rischio della malattia che tutti temono

A volte sembra più facile a farsi che a dirsi: ma bastano davvero solo 4 minuti al giorno del tuo tempo per ridurre il rischio di questa malattia

Pensare alla propria salute deve essere una delle nostre priorità in assoluto più importanti. Ma a volte ci facciamo prendere troppo dal lavoro, dagli impegni quotidiani o dallo studio. Questo accade perché pensiamo che effettuare delle azioni e attuare dei comportamenti adatti alla tutela della nostra salute ci tolga troppo tempo – pensiero sbagliatissimo – alle nostre attività quotidiane.

Tuttavia, in questo articolo vogliamo parlarti del fatto che a volte bastano solo 4 minuti al giorno del tuo prezioso tempo per ridurre il rischio di contrarre una malattia di cui tutti hanno paura. Ecco perché.

Secondo gli studi, bastano 4 minuti al giorno per ridurre il rischio di avere un tumore

A volte basta poco, questo è veramente il caso di dirlo e di renderlo noto. Perché tenere a mente questo è molto importante soprattutto per la nostra salute e per il nostro corpo. Tante volte ci lasciamo andare in comportamenti e abitudini deleteri che, alla lunga, ci fanno stare male sia con la mente che con il nostro corpo e, purtroppo, contribuiscono all’insorgere di malattie importanti.

Essere troppo sedentari, ad esempio, è una delle abitudini più sbagliate in assoluto e potrebbe aumentare le possibilità di contrarre delle malattie anche piuttosto pericolose. Secondo una ricerca, infatti, bastano 4 minuti la giorno per ridurre il rischio di sviluppare un tumore.

La ricerca è stata pubblicata sulla rivista scientifica Jama Oncology e annuncia che fare attività fisica semplice come ad esempio, portare le buste del supermercato o salire le scale per almeno quattro minuti, potrebbe ridurre del 32%il rischio di sviluppare un cancro. La ricerca è stata condotta da un gruppo di medici australiani, i quali hanno analizzato i dati di 22mila persone sedentarie.

Questi hanno indossato dei braccialetti intelligenti per circa sette anni, utili a monitore quali fossero i fattori di rischio per un soggetto sedentario. Circa 2300 persone dei 22mila partecipanti hanno contratto la malattia, di cui 1000 di loro avrebbero potuto evitare facendo regolare attività fisica.

I risultati della ricerca hanno quindi evidenziato che aumentare la propria attività fisica anche a soli quattro minuti al giorno, in intervalli brevi ma intensi di almeno un minuto, potrebbe ridurre il rischio di sviluppare i tumori del 18%. Inoltre questa riduzione aumenta fino al 32% se si prendono in considerazione solo i tumori legati all’attività fisica.