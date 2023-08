Adriana Volpe, la triste rivelazione: è successo tutto dopo il Grande Fratello

Adriana Volpe ha ormai un’esperienza da vendere dopo i numerosi programmi di successo in tv. La rivelazione a sorpresa dopo il Grande Fratello

Fino al 6 agosto la conduttrice tv sarà protagonista insieme a Salvo Sottile al Festival Gattopardiano in programma a Santa Margherita di Belice, in provincia di Agrigento. La stessa Adriana Volpe è sempre stata protagonista sul piccolo schermo, ma la rivelazione di quanto accaduto dopo il Grande Fratello risulterà davvero decisiva per il prosieguo della sua carriera. Cos’è successo?

Adriana Volpe ha dovuto attraversare numerosi problemi sia nell’ambito lavorativo (memorabile la querelle con mgalli) così come nella sfera sentimentale. Adriana Volpe si è separata dal marito Roberto Parli dopo ben dieci anni di matrimonio: l’addio ufficiale è avvenuto nel giugno 2021 e in seguito la stessa conduttrice ha querelato anche l’ex marito con accuse di maltrattamenti in famiglia. Sono stati mesi davvero terribili per lei che avrebbe voluto rifugiarsi nel proprio lavoro, ma non sarà così. Pare infatti che dopo l’esperienza a Mediaset al Grande Fratello, sia come concorrente sia come opinionista, la Rai non veda affatto di buon occhio un suo ritorno a Viale Mazzini. Alcuni dicono sia stato messo un vero e proprio veto nei suoi confronti.

Adriana Volpe, la rivoluzione totale: la motivazione non convince

In passato la stessa conduttrice ha avuto problemi in Rai con il suo ex collega Giancarlo Magalli. I due sono stati protagonisti alla co-conduzione della trasmissione I fatti vostri, ma il rapporto tra i due era finito malissimo e si era protratto anche in tribunale con accuse di diffamazione.

Un fan accanito ha chiesto al Settimanale Nuovo come mai la stessa Adriana Volpe non abbia più un programma tutto suo dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip prima come concorrente e poi come opinionista. La risposta della rivista lascia poco spazio al complottismo. Nella nuova stagione la Volpe resterà senza una conduzione di un programma: non si può parlare di ‘vendetta’ da parte della Rai dopo il suo passaggio a Mediaset. Semplicemente il mercato della tv funziona così: in passato anche Mara Venier, Simona Ventura e Caterina Balivo, solo per fare qualche esempio, sono state protagoniste del suo stesso percorso senza ricevere esclusioni.

La showgirl e conduttrice tv cercherà di ritagliarsi il suo spazio dedicando alla sua splendida figlia Gisele, nata nel 2011. Ha riempito fin da subito la sua vita con amore e sarà così al momento la sua ancora di salvezza. Una persona speciale a cui aggrapparsi in questo momento delicato della sua carriera.