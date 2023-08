Paola Turani, l’ispirazione per i look estivi arriva da lei: semplicemente meravigliosa

Paola Turani regina di bellezza, ma anche di eleganza: eccola così più graziosa che mai, gli spunti per gli outifit dell’estate.

Tra le modelle più popolari e amate degli ultimi anni, Paola Turani è di certo ben nota a tutti quanti per la sua classe immensa e per la sua bellezza divina. Bergamasca classe ’87, è dotata di meravigliosi capelli neri ricci (spesso portati lisci), occhi azzurri e un corpo marmoreo slanciato da 180 cm d’altezza.

A vederla in passerella, così come in diversi scatti sui social, non passa di certo mai inosservata; eleganza e femminilità fanno di lei una delle donne più belle in assoluto del mondo dello spettacolo, anche quando decide di mostrarsi completamente al naturale senza make-up.

In quest’estate 2023, gran parte degli occhi degli utenti del web sono su di lei e i suoi post non passano mai inosservati; tra foto al mare e in piscina, arriva ora un video dove propone ben quattro look per quest’estate. Spunti davvero interessanti da una vera e propria icona di stile, oltre che regina di bellezza: ecco quali sono.

Paola Turani icona di stile fornisce spunti per i look estivi: meravigliosa

Tramite un nuovo video pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram, Paola Turani propone ai follower ben quattro diversi look per l’estate, che stanno tutti davvero benissimo sulla modella. Adatti per diverse situazione, gli outfit abbinati agli accessori permettono grande eleganza e classe, oltre che comodità in una stagione dove fa molto caldo.

Il primo, è tutto color ruggine è mostra l’ abbinamento di una lunga gonna larga con un gilet corto, mentre il secondo mostra pantaloni lunghi grigi e canottiera abbinata; infine, il terzo è un vestito arancione semitrasparente, piuttosto scollato, fresco, elegante e sensuale, mentre con l’ultimo look la Turani si mostra in total white con pantaloni eleganti e giacca smanicata.

Sempre stupenda, la modella propone quattro tipi di outfit, abbinati a scarpe aperte e borsetta, adatti ai diversi eventi che possono capitare d’estate; comodità e praticità senza però mai rinunciare all’eleganza. Modella davvero d’eccezione in questo video la Turani, che offre spunti già copiatissimi da tutti i fan; in tanti, oltre a complimentarsi con lei nei commenti, hanno chiesto ulteriori consigli e mostrato apprezzamento per le proposte viste nel video.