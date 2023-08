Paola e Chiara, chi le ricorda agli esordi? Sui social spunta il video da non credere

Chi ricorda Paola e Chiara da giovanissime, praticamente agli esordi? Ecco com’erano, spunta il video sui social dopo il ritorno a Sanremo e il ritrovato successo di questa estate.

A più di vent’anni dall’apice del loro successo, Paola e Chiara sono ritornate prepotentemente sotto i riflettori per le loro performance allo scorso Festival di Sanremo. Grazie alla chiamata di Amadeus, le due cantanti hanno dato vita ad una delle reunion più attese dai fan, proprio come successo con J-Ax e DJ Jad con gli Articolo 31.

Il piazzamento non è stato troppo soddisfacente per le due sorelle Iezzi, ma esibendosi di nuovo sul palco dell’Ariston (praticamente a 25 anni di distanza da quando si sono messe in mostra nella categoria “Nuove proposte”) si sono riavvicinate ai fan, spopolando sia in radio che sui social.

Sempre bellissime e talentuose come ai tempi di Vamos a bailar, Paola e Chiara (alla soglia dei cinquant’anni) sono pronte ad iniziare una nuova fase della loro carriera: ma ve le ricordate proprio agli esordi, prima di diventare un duo rimasto indelebile nella storia della musica e della tv a cavallo tra gli anni ’90 e ‘2000?

Paola e Chiara agli esordi, ecco com’erano: spunta il video sul web

A mostrare una delle primissime apparizioni televisive di Paola e Chiara Iezzi è stata la pagina Instagram Prima volta di, sempre pronta a mostrare al web piccole chicche riguardanti il passato televisivo di molti volti noti del mondo dell’intrattenimento. Intervistate a Sanremo Giovani nel ’96, Paola e Chiara erano poco più che ventenni, talentuose e dotate di un incredibile fascino.

Coltivando il loro talento come coriste degli 883, le due cantanti ottengono un contratto con Sony Music proprio nel 1996, quando hanno l’opportunità di partecipare a Sanremo Giovani, Da lì ad un anno, avrebbero raggiunto il successo prima vincendo la categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo ’97, poi con tantissimi dischi venduti.

Indimenticabili le partecipazioni successive, nella gara dei “grandi”, sia alla nota kermesse musicale Rai sia al Festivalbar, aggiudicandosi anche la vittoria a Un disco per l’estate grazie al tormentone Vamos a bailar (Esta vida nueva), canzone che ha fatto da colonna sonora a milioni di ragazzi cresciuti all’inizio degli anni ‘2000. Sono passati gli anni, ma con la loro bravura e anche tantissima bellezza, le due sorelle Iezzi sono ancora pronte a stupire.