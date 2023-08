Oroscopo, la luna piena in Acquario sconvolge la vita di questi 3 segni zodiacali

Tre segni, in particolare, avranno la vita sconquassata nei prossimi giorni. Le stelle hanno parlato: come saranno in grado di reagire?

Saranno giorni intensi quelli che verranno. Giorni intensi soprattutto per tre tra i dodici segni dello Zodiaco. La Luna piena di questi giorni, infatti, transiterà con grande forza ed energia in Acquario, sconquassando di fatto la vita delle persone che appartengono a queste costellazioni. Ecco cosa accadrà.

Attenzione, perché noi abbiamo parlato di vita sconquassata, il che non significa necessariamente che questi cambiamenti drastici possano essere necessariamente positivi e graditi. Ma con le stelle, si sa, c’è poco da fare: quando decidono il nostro destino non resta che assecondarlo, in qualsiasi senso esso si muova.

I segni che saranno interessati da questo periodo sono i più variegati e potrebbero accogliere il volere delle stelle in maniera molto diversa. Forse non tutti saranno capaci di affrontare al meglio i giorni venturi. E, allora, andiamo a vedere come dovranno comportarsi questi segni zodiacali.

I tre segni zodiacali che avranno la vita sconvolta in questi giorni

Il primo segno che sicuramente vivrà dei cambiamenti epocali è l’Ariete, ardente, impulsivo e istintivo come lo conosciamo. Anche se si sa che tutto ha una ragione nella vita, nei prossimi giorni per gli appartenenti a questa costellazione sarà più difficile crederlo. Attenzione, non è escluso che ci si senta sfiduciati e senza forze, ma poiché arrendersi non è un’opzione contemplata dagli Ariete, bisognerà concentrarsi sul lato positivo delle situazioni per superare questa settimana impegnativa.

E avrà bisogno di tanta forza, di tanta resilienza, anche il segno del Cancro che, come sappiamo, è uno dei più sensibili ed emotivi tra i dodici dello Zodiaco. La vita richiederà di più da chi è nato sotto questa costellazione e si avrà bisogno di tutta la forza che si possiede in corpo per superare bene i giorni che verranno.

Infine, la Bilancia, il segno moderato ed equilibrato per eccellenza. I nati sotto il segno della Bilancia sono sempre molto compiti e tendono a tenere ogni aspetto della propria vita in ordine, facendo dell’organizzazione un mantra. Ma alcuni eventi recenti faranno capire che non è proprio così e che, soprattutto, non serve programmare tutto, perché la vita poi ci mette di fronte a stravolgimenti importanti. E così, la Bilancia si ritroverà “aggrappata” a qualsiasi cosa la faccia sentire al sicuro.