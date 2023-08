Loredana Lecciso, la foto che fa impazzire Al Bano: mai vista così

Loredana Lecciso, la foto che fa impazzire i suoi migliaia di followers sui social: mai vista così, sembra davvero una ragazzina!

Al Bano Carrisi, nel corso della sua lunghissima vita, ha avuto solo due grandi amori: Romina Power e Loredana Lecciso. Con entrambe le due donne ha avuto dei matrimoni importanti, da cui sono nati dei figli a cui tiene più della sua stessa vita. Negli ultimi anni, i riflettori sono stati puntati ancora una volta su questo triangolo: dal momento in cui il cantante pugliese era di nuovo vicino ad entrambe, in molti si chiedevano con chi sarebbe ritornato alla fine. E la scelta sembra essere ricaduta proprio su Loredana.

Un amore che è sempre stato sottovalutato, ma che ha ridato vita ad Al Bano in un periodo davvero difficile della sua vita. Loredana è sempre stata vista come “l’altra donna”, ma con il passare degli anni sono in molti che hanno imparato a ricredersi di lei e hanno individuato nella sua persona una dolcezza incredibile, un senso materno davvero molto tenero e un cuore enorme. Ad oggi è seguita da migliaia di persone sui social che sanno apprezzare quello che è e anche la sua incantevole bellezza.

Loredana Lecciso: bellezza che toglie il fiato

Loredana, ogni giorno, sui social è sempre molto attiva: pubblica scatti che la ritraggono nella sua vita quotidiana o in compagnia dei suoi figli, in modo particolare di Jasmine Carrisi che ha deciso di intraprendere la carriera di suo padre e dunque di essere molto presente sul web, dove è seguita da migliaia di persone che le vogliono davvero bene e apprezzano quello che fa.

Loredana, nelle ultime ore, ha pubblicato uno scatto bellissimo sul suo profilo che la ritrae fuori casa: è seduta su un muretto, indossa un costume ad un pezzo e le sue bellissime gambe non hanno niente da invidiare a quelle di una ventenne. Niente da dire: Al Bano è davvero un uomo estremamente fortunato, questo nessuno può negarlo.

Con i suoi capelli lunghi e lo sguardo rivolto altrove, Loredana è di una bellezza sconvolgente e i suoi followers non hanno perso tempo a farglielo notare: sotto il suo ultimo post, infatti, sono fioccati tantissimi commenti di apprezzamento per una delle donne più amate di sempre. Lo scatto, infatti, ha raggiunto un numero incredibile di likes in tempo record.