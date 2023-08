In arrivo la pillola del giorno dopo anche per le malattie sessualmente trasmissibili | Cambia tutto

Le malattie sessualmente trasmissibili sono in netto aumento ma un nuovo farmaco potrebbe bloccarne la diffusione.

A livello farmaceutico si tratterebbe di un grossissimo passo avanti perché la semplice assunzione di una pillola dopo un rapporto sessuale non protetto porterebbe alla significativa diminuzione del rischio di contagio.

Dal momento che il contagio non avverrebbe, non sarebbe nemmeno necessario sottoporre le persone infette a terapie mediche e farmacologiche che graverebbero non soltanto sulle loro tasche ma anche su quelle dello Stato per i pazienti che necessitassero di un ricovero in strutture ospedaliere.

Il nuovo farmaco è un potente antibiotico costituito da 200 milligrammi di doxiciclina, un farmaco che già da tempo viene assunto da moltissime persone che fingono di acquistarlo per altri scopi. In pratica, soprattutto negli Stati Uniti, le persone hanno già cominciato a utilizzare questa molecola per proteggersi dalle malattie sessualmente trasmissibili ma la sua effettiva efficacia non era mai stata analizzata in maniera sistematica. Negli ultimi mesi una prestigiose rivista scientifica degli States ha pubblicato uno studio che mira a mettere a punto un farmaco davvero efficace.

La pillola è attualmente in fase di sperimentazione e, dopo una prima somministrazione, stanno proseguendo gli studi per valutarne la reale efficacia. Purtroppo le notizie non sono del tutto incoraggianti, almeno in questa fase dello sviluppo del farmaco.

Tutti i dubbi sulla nuova pillola del giorno dopo

Dal momento che le malattie sessualmente trasmissibili vengono trasmesse da un partner all’altro, indipendentemente dal genere, l’obiettivo che idealmente si vorrebbe raggiungere con la messa a punto della pillola contro le malattie sessualmente trasmissibile, è proteggere con la stessa efficacia sia i maschi sia le femmine.

Dopo aver somministrato una prima dose di farmaco a pazienti di varie età, sia uomini che donne, i ricercatori hanno eseguito varie analisi arrivando alla conclusione che almeno in questo momento la pillola del giorno dopo contro la trasmissione delle malattie sessuali è più efficace sugli uomini che sulle donne. Sugli uomini le probabilità di contrarre malattie come clamidia e gonorrea si riduceva a un terzo.

Dopo questi primi risultati piuttosto scoraggianti la ricerca sta comunque andando avanti e si spera di realizzare un farmaco efficace anche per le donne nel più breve tempo possibile. Bisogna sottolineare però che gli effetti collaterali di questo farmaco non vanno sottovalutati. Trattandosi di un antibiotico, infatti, non andrebbe mai assunto frequentemente o addirittura su base regolare perché causerebbe la nascita di virus resistenti a quel particolare tipo o dosaggio di antibiotico e sarà necessario sviluppare medicinali sempre più potenti e con conseguenze sempre più gravi sull’organismo degli esseri umani.