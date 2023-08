Il paradiso delle signore, l’attore spoilera tutto in diretta sulla prossima stagione: pubblico sconvolto

Il paradiso delle signore, arrivano nuovi dettagli sulla prossima stagione direttamente dall’attore protagonista: cosa ha rivelato in diretta.

L’estate 2023 avanza a passo spedito e, mentre su Rai 1 ad intrattenere il pubblico c’è la telenovela spagnola Sei sorelle, il pubblico aspetta con ansia di vedere la nuova stagione de Il paradiso delle signore, amatissima fiction arrivata a diventare protagonista del daytime con un formato soap.

Presto tutti gli spettatori potranno vedere il seguito delle trame con i nuovi episodi dell’ottava stagione, scoprendo i misteri rimasti irrisolti lo scorso anno. C’è tanta curiosità sul segreto di Adelaide, così come sulle scelte di Vittorio, tra vita privata e carriera lavorativa.

Proprio Alessandro Tersigni, l’attore che interpreta il personaggio centralissimo nella serie e vera e propria stella del cast, ha di recente rivelato alcune anticipazioni bomba sul suo personaggio e non solo; ecco cosa ha detto in diretta televisiva, grandissimo spoiler per i fan.

Il paradiso delle signore 8, arrivano le anticipazioni di Alessandro Tersigni: cosa ha spoilerato l’attore

Ospite di Estate in diretta, talk sostitutivo de La vita in diretta e condotto da Nunzia De Girolamo e Luca Semprini, Alessandro Tersigni ha avuto modo di parlare del futuro di Vittorio nella nuova stagione de Il paradiso delle signore, rivelando parecchie anticipazioni sulla soap.

“Sul set c’è un’atmosfera incredibile” le parole di Tersigni al programma, che già in precedenza (parlando a DiPiùTV) aveva anticipato delle tante sfide che attendono Vittorio, non soltanto impegnato dalla concorrenza del negozio di lusso aperto da Umberto e Tancredi, ma anche tormentato per la turbolenta relazione con Matilde. Estate in diretta ha raggiunto sul set anche l’attrice di Matilde, Chiara Baschetti, che ha identificato nel successo della serie la particolare magia emanata dagli anni ’60, mentre Chiara Russo (che interpreta invece Maria Puglisi) ha anticipato la presenza di un mistero.

Non mancheranno come al solito triangoli amorosi e intrighi a Il paradiso delle signore, sempre più amato dal pubblico stagione dopo stagione; in vista del ritorno in onda autunnale c’è davvero tantissimo entusiasmo da parte dei fan e pare proprio che, stando alle anticipazioni trapelate, non verrà deluso. Rai 1 si aspetta un nuovo travolgente successo, con ascolti da record nella fascia del daytime e tutto fa pensare che anche per il 2023-2024 la soap possa dare tantissime soddisfazioni.