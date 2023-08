Hai cambiato banca e vuoi comunicare all’INPS il nuovo Iban per accreditare la pensione? Segui questa procedura è facilissimo

Dovete comunicare all’INPS il nuovo IBAN per l’accredito della pensione dopo aver cambiato banca? Ecco come fare, passo passo

Che sia per le lunghe code in banca, i costi di gestione o semplicemente per la voglia di cambiamento, hai deciso di dare una svolta alle tue finanze, e hai scelto di farlo cambiando banca.

Se ricevi la pensione su un conto della banca a cui stai dicendo addio, forse ora ti starai chiedendo come farai a dirlo all’INPS. Se vuoi che la tua pensione atterri nel tuo nuovo conto, l’INPS deve essere messo al corrente del tuo nuovo IBAN. Come fare a comunicarlo? La procedura sembra complicata, ma ti assicuriamo che è un gioco da ragazzi: basta sapere dove andare!

La bussola per comunicare il cambio IBAN all’INPS: si fa online

Puoi fare tutto comodamente da casa, senza lunghe file in uffici o telefonate interminabili. Una procedura facile e veloce, in soli quattro step, grazie al servizio online dell’INPS.

Ecco come fare:

Entra nell’Area Riservata dell’INPS: Armato delle tue credenziali (SPID, CNS o CIE), accedi all’area riservata myINPS. Ti basterà cliccare sul bottone “Accedi” in alto a destra e completare la procedura di accesso. Trova il servizio adatto: Nella barra di ricerca superiore, cerca “Cambiare le coordinate di accredito della pensione” e clicca per accedere allo strumento. Qui potrai segnalare se hai optato per una nuova banca, le Poste, o magari uno sportello all’estero. Segui le istruzioni e inserisci i dati: Dopo aver cliccato su “Nuova domanda”, sarai guidato passo passo: inserisci prima le vecchie coordinate e poi quelle nuove. Concludi con stile: Scarica e stampa la ricevuta di variazione. Serve come promemoria per te e come prova che hai effettuato la modifica.

Un tuffo nel passato: com’era prima del 2020

Effettivamente, la digitalizzazione della pubblica amministrazione ha fatto passi da gigante, perché fino al 2020 era un po’ più complicato. Dopo aver fatto l’accesso al servizio, dovevi scaricare i moduli AP03 o AP04, fare una maratona tra banca e poste per ottenere timbri e firme, scansionare il tutto e caricarlo online. Un vero tour de force! Fortunatamente, ora è tutto più semplice.

Ma forse non ti sembra ancora così semplice ed immediato: può essere che tu non sia un mago del digitale e preferisci che qualcun altro se ne occupi per te. Ebbene, puoi dormire sonni tranquilli! Puoi delegare una persona di fiducia a fare tutto per te, grazie alla procedura di delega dell’identità digitale.

Ora che hai inserito la richiesta, la domanda sorge spontanea: quanto tempo dovrai aspettare? Beh, un po’. Di solito l’INPS ha 30 giorni per elaborare la tua richiesta. Per stare sul sicuro, il consiglio è quello di cambiare l’IBAN subito dopo aver ricevuto la tua pensione, così avrai tutto il tempo necessario per assicurarti che tutto vada liscio. In caso di dubbi, puoi sempre fare un colpo di telefono al numero verde dell’INPS: 803 164 da fisso, 06 164 164 da cellulare.