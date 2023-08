Gianni Morandi distrutto, chiesti soldi online: il triste annuncio

Gianni Morandi ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram per parlare di quello che sta succedendo: salta finalmente fuori la verità

Gianni Morandi è, senza ombra di dubbio, uno dei cantanti più amati del panorama musicale italiano. Perché diciamo questo? Perché, nonostante gli anni siano passati anche per lui, ha avuto la forza e la capacità di reinventarsi con umiltà, senza mai perdere la dolcezza che lo ha sempre contraddistinto.

In questo modo, è riuscito a farsi amare non soltanto dalle persone che sono cresciute con lui e che lo hanno sempre seguito, ma anche dai più giovani che in teoria di lui avrebbero dovuto sapere ben poco.

Gianni, oltre ad essersi reinventato con la musica, ha trovato anche la strada per rimanere sempre quel ragazzino eterno. Infatti negli ultimi anni è approdato sui social, che per lui sono diventati un mezzo davvero fondamentale per comunicare con le persone. Qui ha avuto modo di farsi scoprire meglio da tantissime persone e di avvicinarsi ad un pubblico che lo conosceva ancora poco.

Gianni Morandi salta fuori la verità: cosa sta succedendo sui social

I social, però, sono un’arma a doppio taglio. Questa è una lezione che, negli anni, stiamo imparando sempre meglio. Se da una parte ci danno la possibilità di fare anche del bene e di fare del bene a noi stessi, dall’altra possono diventare qualcosa di davvero molto oscuro e spaventoso. Ed è proprio quello che è accaduto nelle ultime ore a Gianni, che si è ritrovato a scoprirlo così per caso e a dover fare un annuncio a tutti coloro che lo seguono.

Gianni, infatti, ha scoperto così dai suoi followers che qualcuno aveva creato degli account fake su di lui. E, usando il suo nome, stava contattando le persone per chiedere dei soldi. Gianni ci ha tenuto a sottolineare che non c’entra niente, e che questi sono solo truffatori. “Io sono sui social perché mi piace condividere cose con voi, fare due chiacchiere e parlare di musica, non farei mai una cosa del genere” ci ha tenuto a sottolineare il cantante, invitando così i suoi fans a non cascare in questa trappola.

Qualcuno tra i commenti ha fatto ironia: “Invece sei un truffatore, perché hai rubato il mio cuore. Ti amo Gianni“. Il commento ha ricevuto tantissimi likes.