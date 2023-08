Costumi bianchi che si ingialliscono: la soluzione semplice per farli tornare splendenti

I costumi bianchi tendono a ingiallirsi per tutta una serie di motivi, ma c’è un modo per farli tornare a brillare. Ecco il metodo

L’estate è arrivata e siamo nel pieno della stagione. Agosto, in particolare, è il mese delle vacanze per la gran parte delle persone. Questo significa sfoggiare il proprio costume preferito.

Le tendenze stagionali sono in voga, e la ricerca dell’ultimo trend ci travolge un po’ tutte. Forma, colore e vestibilità: la ricerca è mirata al costume perfetto per la nostra corporatura e per le nostre esigenze. Ma, al di là delle mode del momento, ci sono alcuni modelli e colori intramontabili che fanno parte da sempre del nostro guardaroba. Si tratta del costume da bagno classico con colorazione bianca e nera.

Due colorazioni che non passeranno mai di moda, ma che allo stesso tempo, in un costume da bagno, sono difficili da mantenere. In particolare, il costume da bagno bianco tende a ingiallirsi dopo poche volte che lo indossiamo. Questo rischia di compromettere la sua vestibilità e anche la sua estetica. Ma esiste un modo davvero infallibile per far tornare il costume di un bianco candido.

Costume bianco ingiallito: come farlo tornare a splendere

Il bianco è di per sé un colore davvero delicato. Non solo è difficile portarlo, perché sembra mettere in evidenza tutti quelli che percepiamo come nostri difetti fisici, ma anche perché tende a rovinarsi facilmente.

I fattori che possono rovinare il nostro costume bianco sono davvero tanti, a partire dal sole all’acqua salata del mare o quella piena di cloro delle piscine, fino ad arrivare alla crema solare e i lavaggi frequenti.

Ma esistono diversi rimedi casalinghi, che sono in grado di far tornare come nuovo il tuo costume da bagno. In primo luogo, si può usare dello sgrassatore, che andrà spruzzato su una spugna per tamponare le macchie sul costume o le parti ingiallite.

In seguito, il costume andrà lavato a mano, e se le macchie persistono o l’effetto non è soddisfacente, si potrà ripetere il tamponamento con lo sgrassatore.

Se si vuole ricorrere a un metodo più forte, si può preparare una soluzione fatta di un litro di acqua bollente, un cucchiaio d’acqua ossigenata a 40 volumi, succo di un limone, e un cucchiaio di sale grosso.

A questo punto, si potrà lasciare il costume in ammollo per un’ora, sciacquandolo una prima volta con sapone e bicarbonato. Poi, lo si risciacquerà ulteriormente con aceto bianco o di mele.