Aurora Ramazzotti e la foto con la sorellina: “12 anni, tra poco più alta di me”, dedica commovente

Aurora Ramazzotti e la foto con la sorellina lascia tutti senza parole e commuove i suoi fan: “12 anni, tra poco più alta di me”

Aurora Ramazzotti è, senza ombra di dubbio, una delle “figlie di” più famose del mondo dello spettacolo. Sarà che è stata la prima figlia nata nell’epoca digitale, sotto ai riflettori, quando i suoi genitori erano al top della popolarità. Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, infatti, sono stati una delle coppie più amate degli anni novanta. La fine della loro relazione fu un colpo al cuore per tante persone, ma di quell’amore è rimasta Aurora: un dono prezioso che i fan della vecchia coppia stanno custodendo con estrema cura.

Dopo la fine del loro matrimonio, sia Eros che Michelle sono andati avanti con altre persone. Una delle storie più importanti che ha avuto Eros Ramazzotti dopo Michelle, è sicuramente quella con Marika Pellegrini. Da questo amore Eros è diventato nuovamente papà, ed è proprio così che è nata la piccola Raffaella. Una bambina che ha portato pace in una famiglia che, all’epoca, non se la stava vivendo proprio bene. E Aurora, che all’epoca era solo una giovane adolescente, ricorda bene quei momenti.

Aurora Ramazzotti e la foto con la sorellina: “La vita è straordinaria”

Aurora è affezionata ai suoi numerosi fratelli, ma Raffaella occuperà sempre una parte speciale del suo cuore. Nonostante non pubblichi mai foto sui social in sua compagnia, è molto legata a lei: anzi, cerca di tutelare il loro rapporto al meglio, e anche la volontà di suo padre di non esporre i figli sul web. Negli ultimi scatti pubblicati su Instagram, infatti, di Raffaella non si vede neanche il volto. Ma Aurora ci ha tenuto tanto a farle gli auguri per un giorno speciale: la ragazzina ha compiuto 12 anni.

“Si può dire che la nascita di Raffaella mi abbia realmente cambiato la vita. È stata la prima dei miei quattro fratelli, è arrivata dopo 14 anni da figlia unica e mi ha insegnato, tra le tante cose, un amore che non avevo mai conosciuto e di cui non sapevo di avere bisogno: l’amore fraterno”, ha spiegato sui social Aurora da poco diventata mamma a sua volta. “È quell’amore – ha poi proseguito – che ti insegna a condividere, a mettere in prospettiva, a crescere. Dal momento in cui l’ho tenuta tra le mie braccia ogni paura è svanita lasciando spazio a nuove sensazioni mai provate prima e dando inizio una nuova me“. Sono queste le commoventi parole di Aurora sul suo profilo Instagram, corredate da diversi scatti in cui tiene Raffaella tra le braccia e prova a sollevarla, senza riuscirci.

“Oggi Raffa compie 12 anni e prenderla in braccio è sempre più difficile, anzi, tra poco sarà più alta di me. Oggi prende lei in braccio mio figlio e mi ricorda di quanto sia straordinaria la vita” ha concluso così, scegliendo infine queste parole per augurare il meglio alla sua amata sorellina. Il post, nel giro di poche ore, ha ricevuto un numero incredibile di likes, di commenti e di altrettanti auguri per la giovane Ramazzotti.