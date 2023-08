Vite al limite, la paziente ingrassa e ignora i consigli di Nowzaradan: tristissimo finale

La paziente, originaria del Maryland, non voleva seguire i consigli del dottor Nowzaradan e il finale è davvero triste.

Vite al limite è un programma che da anni ospita persone che intendono fare un percorso di dimagrimento, un percorso che possa cambiare completamente le loro esistenze.

Il dottor Nowzaradan si impegna moltissimo, cerca di seguire al meglio i propri pazienti, fornendo loro tutto l’aiuto possibile. Il piano dietetico è personalizzato e il fine è quello di sottoporsi all’intervento di bypass gastrico, che aiuterà il paziente a perdere ulteriore peso.

Purtroppo, però, le cose non vanno sempre come sperato, in quanto non tutti i pazienti riescono a seguire le indicazioni del dottore. Alcuni per ragioni di varia natura, altri proprio perché sembrerebbero non volere.

È chiaro che quando ci si affida alle cure di un medico bisogna avere massima fiducia nelle sue indicazioni. Per dimagrire, c’è un piano dietetico a cui attenersi, e non seguirlo porta, ovviamente, a non farcela.

Una cosa molto importante è la motivazione, che deve essere proprio l’input principale per perdere chili.

Vite al limite, la paziente ingrassa e non ascolta il dottore

Tra i pazienti più ostinati passati per Vite al limite, c’è stata Penny Saeger. La donna ha preso parte all’edizione 2 del programma, nel 2014.

La sua storia è davvero dolorosa. Da piccola ha cominciato a mangiare molto, per via di un padre alcolizzato e violento. A 22 anni, la donna pesava 135 kg.

Nel tempo, poi, le cose non hanno fatto altro che peggiorare ancora, ingrassando, anche dopo il matrimonio, di ulteriori 70 kg.

Quando è giunta nel programma, Penny pesava 240 kg. Durante il suo percorso, la donna è riuscita a raggiungere un peso di 224 kg. Tutto questo, però, non senza drammi. La donna non voleva monitorare le porzioni di cibo come chiestole dal medico, e chiaramente questo era controproducente.

Nonostante fosse riluttante, è riuscita comunque a dimagrire di quei 18 kg necessari per l’intervento di bypass gastrico. Ma anche dopo questo, la donna si sarebbe mostrata totalmente riluttante nel seguire la dieta personalizzata e l’attività fisica prescrittale dal dottore.

Atteggiamento, questo, che l’ha portata a ingrassare nuovamente e ad azzerare i progressi fin lì ottenuti. Nonostante gli avvertimenti del dottore riguardo ai rischi di salute nei quali sarebbe incorsa, Saeger non ha voluto saperne e ha abbandonato il programma.

Attualmente, nulla fa pensare, dai suoi social, che la donna stia seguendo un percorso dietetico.