Vestitino striminzito e gonna trasparente, Taylor Mega manda in tilt tutto con il suo lato b scultoreo

Taylor Mega si mostra con il vestitino striminzito e la gonna trasparente: l’influencer manda tutto il web in tilt.

Quando si mostra Taylor Mega tutto il resto passa in secondo piano e la temperatura si fa subito davvero bollentissima. L’influencer e modella, il cui vero nome è Elisa Todesco, in questi ultimi anni è diventata sempre più popolare, anche grazie a diverse apparizioni in programmi e reality show televisivi.

Concorrente de L’Isola dei Famosi 2019, la classe ’93 è sempre più seguita sui social, impegnata nella sua attività sul web e non solo; tra sponsorizzazioni varie, in molti aspettano di rivederla di nuovo protagonista del piccolo schermo, anche se con diverse foto l’atmosfera sul suo profilo Instagram è veramente bollente.

Ben nota per la sua bellezza, in ogni scatto la Mega è sempre più sensuale: occhi chiari, i capelli biondi ed un corpo marmoreo slanciato da circa 173 cm d’altezza sono in grado di mandare in tilt davvero tutti quanti. Eccola così nella nuova foto, con il vestitino striminzito e la gonna trasparente continua ad essere regina dell’estate:

Taylor Mega, vestitino striminzito e gonna trasparente: foto bollente e web in tilt

Tramite un nuovo post sul suo profilo Instagram, Taylor Mega ha continuato ad aggiornare i suoi follower sulle attività di questa estate; questa volta però è lontana da piscine e mare, fotografata direttamente all’interno del Billionaire, noto locale di lusso frequentato da vip e imprenditori. Mentre scende le scale, girata di spalle, offre ai fan una visione davvero splendida:

“Never boring, Grazie @alessiocornelio per le foto fatte passando” scrive lei nella didascalia del post, mentre nello scatto si gira verso l’obiettivo, con un vestitino nero cortissimo e trasparente che offre un effetto vedo-non vedo bollentissimo sul suo corpo marmoreo. Il lato B scolpito dell’influencer si prende in primo piano, così come le lunghe e toniche gambe slanciate dai tacchi: a vederla così, il cuore dei follower batte all’impazzata.

“Vista dal vivo stupenda meglio che in foto ♥️” scrive una fan nei commenti, alludendo ad una bellezza ancora maggiore incontrandola dal vivo, mentre qualcuno invita allo zoom e un altro fan afferma: “Sei affascinante splendente”. L’estate 2023 è sempre più bollente grazie alle vip e di certo Taylor Mega è una delle icone di sensualità del nostro mondo dello spettacolo.