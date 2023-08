Una vacanza al mare di una settimana ad agosto a meno di 300 euro: questo paradiso ti aspetta

C’è un paradiso che ti aspetta, un posto al mare inaspettatamente bello che ti dà la possibilità di fare una settimana di vacanza a meno di 300 euro.

Il mondo delle vacanze è sempre più vario e vasto, mete che prima non erano prese in considerazione hanno nuova vita e stanno avendo un vero boom di prenotazioni. I costi elevati delle località turistiche più popolari stanno un po’ cambiando il mercato delle vacanze, che punta lo sguardo su altre zone del mediterraneo. Il mare della Grecia, della Spagna e della stessa Italia, sta diventando sempre più costoso e non bastano più nemmeno 1000 euro per una settimana di vacanza al mare.

In fondo siamo sempre alla ricerca della convenienza e del risparmio anche in vacanza e di mete che ci possano offrire la bellezza di un mare turchese senza la necessità di spendere un intero stipendio per una settimana ad agosto. Puntiamo lo sguardo all’estero, ma posti che fino a dieci anni fa erano convenienti per la qualità prezzo che ci veniva offerta, come alcune isole greche e ad esempio la Croazia, ora sono luoghi costosi e se bisogna anche prendere l’aereo, non si riesce più a risparmiare.

Si sottovaluta però la bellezza del mediterraneo nella sua interezza, ogni singolo angolo di questo bel mare, può essere un piccolo paradiso e nazioni che nemmeno prendiamo in considerazione potrebbero essere la località ideale per le nostre vacanze low cost, magari con meno di 300 euro è possibile farsi una settimana ad agosto, escluso il viaggio ovviamente. Luoghi dove gli alloggi e la vita costano molto meno, paesi europei di cui si sente davvero poco parlare.

Una settimana al mare a meno di 300 euro

Stiamo parlando del Montenegro, una piccola nazione appena sotto la Croazia che si affaccia sul mare con qualche chilometro di costa, una piccola perla del mare adriatico che pochissimi conoscono, ma che ultimamente grazie ai prezzi favorevoli sta diventando sempre più popolare. Una qualità prezzo difficile da trovare e senza necessità di scambiare soldi, perché si in Montenegro si utilizza l’euro.

Il Montenegro è uno dei paesi più poveri d’Europa, ma nasconde dei luoghi che sono davvero dei piccoli gioielli tra natura e mare cristallino. I prezzi dei prodotti di base in Montenegro sono inferiori a quelli dei Italia. Devi pagare 1.56 volte meno per fare shopping in Montenegro che in Italia. Il costo medio di alloggio in Montenegro varia da: 16 EUR in ostello a 50 EUR in hotel a 3 stelle. Prezzo a notte in un hotel di lusso in Montenegro è circa 271 EUR.

L’utilizzo dei trasporti pubblici in Montenegro a un costo di: 1.00 EUR per un biglietto di sola andata. Il prezzo per noleggiare un’auto in Montenegro (ad esempio Volkswagen Golf o Toyota Corolla) è 25,000 EUR. Se si preferisce taxi, ricordate che il prezzo di un taxi in Montenegro dipende da diversi fattori. Il prezzo di partenza del taxi è di circa: 1.00 EUR. Per 1 km di corsa in Montenegro si deve pagare circa: 0.80 EUR.

La bellezza e la convenienza del Montenegro

Insieme alla Albania e Cipro e il posto di mare sul mediterraneo che ha ancora dei prezzi convenienti, dal cibo, all’alloggio costa tutto mediamente molto meno che l’Italia e se si vuole alzare un po’ l’asticella si trovano Hotel super lusso a circa 2000 euro a settimana, anche in agosto. Un posto bellissimo e alla portata di tutti, con non solo posti di mare bellissimi, ma anche un entroterra piccolo e tutto da visitare.

Da Buda a Santo Stefano ci sono dei posti di mare davvero molto belli e suggestivi e i prezzi molto economici ci permettono di spostarci in tranquillità, con un taxi o noleggiando un’auto anche a soli 50 euro a settimana. Gli alloggi, anche quelli un po’ lussuosi non costano molto e ci possiamo godere una bellissima vacanza anche uscendo tutte le sere a cena, con un prezzo intorno ai 20 euro a persona con un pasto più che completo a base di pesce. Una meta quasi sconosciuta ma che sembra essere davvero una bellissima sorpresa e che sicuramente avrà sempre più successo.