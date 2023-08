Imposta di bollo: attenzione, non la stai pagando su tante cose e rischi | Elenco completo

L’imposta di bollo è richiesta per molti documenti, soprattutto in ambito finanziario. Ecco dove va apposta

Quando si effettuano dei pagamenti, la gran parte delle volte, non ci si rende nemmeno conto di dove vanno quei soldi. Si sa che ci sono bollette, versamenti, tasse da pagare, ma non si sa come quel denaro vada ripartito. Soprattutto, non si sa quale sia la finalità ultima. In particolar modo, questo accade con la ben nota imposta di bollo. Si tratta di una vera e propria tassa presente sia in Italia che in altri Paesi del mondo.

Viene applicata, per quel che riguarda documenti legali e transazioni finanziarie di diversa natura. Si dà per scontato, la maggior parte delle volte, di sapere quando e su cosa pagarla.

Ma, in verità, non è proprio così, in quanto ci sono casistiche in cui non è affatto scontato che vada pagata. E proprio in queste occasioni si rischia davvero grosso. È bene, a tale scopo, essere informati e capire quali sono i documenti che necessitano di imposta di bollo, in modo da mettersi in regola con la legge e non temere sorprese.

Su cosa si paga l’imposta di bollo? Ecco l’elenco completo

C’è, in primo luogo, da specificare che l’imposta di bollo va pagata da tutti coloro che sottoscrivono, accettano, negoziano o ricevono atti o documentazione che necessita di imposta di bollo, ma che non è in regola con la stessa.

Allo stesso modo, sono obbligati a versare l’imposta tutti coloro che fanno uso di un atto o documentazione che preveda l’imposta di bollo. È fondamentale sapere questo, in quanto, colui che riceve un atto irregolare, se non lo dichiara all’Agenzia delle Entrate, versando altresì l’imposta, potrebbe commettere una violazione.

In questo modo, invece, viene certificato che il trasgressore è colui che in precedenza ha ricevuto, sottoscritto, negoziato o accettato l’atto senza adempiere all’imposta. In ogni caso, l’imposta di bollo è dovuta su una serie di documenti, quali quelli riportati di seguito.

Necessita di imposta di bollo l’assegno bancario, sia regolare che irregolare. In quest’ultimo caso, colui che lo riceve in uno stato di irregolarità, colma la mancanza di imposta. Anche il modulo di assegno bancario prevede l’imposta.

Allo stesso modo, sia gli assegni circolari conformi alle disposizioni sull’assegno circolare, sia quelli difformi. Anche le cambiali necessitano di imposta, così come gli estratti conto e le comunicazioni bancarie, i vaglia cambiari, i contratti, gli atti e i contratti privati.