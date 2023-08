Il tuo cane non smette di abbaiare? C’è un motivo preciso: ecco il trucco per farlo smettere

Gli esperti svelano come far smettere di abbaiare il nostro cane: un trucchetto facilissimo da mettere in atto

A volte non riusciamo a spiegarci perché lo facciano, ma i nostri cani iniziano ad abbaiare, per noi apparentemente senza motivo. Anche un motivo c’è sempre. Soprattutto in determinati contesti, però, è piuttosto inopportuno e non sappiamo come farli smettere. Ma con questo trucco, invece, questo problema sarà risolto immediatamente.

Non c’è nulla di male se il nostro fido abbaia, anzi. Ma ci sono delle situazioni in cui vorremmo che smettesse subito, perché, magari in un contesto di silenzio, l’abbaiare crea imbarazzo anche al padrone. E da lì, dunque, i tentativi di farlo smettere. Tentativi spesso infruttuosi.

Ovviamente, come dicevamo, a noi appare che il nostro cane abbai senza motivo. In realtà un motivo c’è sempre. I nostri amici a quattro zampe, infatti, abbaiano sempre per attirare l’attenzione, magari perché hanno fame, oppure perché devono fare i bisogni. In altri casi vogliono avvertirci di qualcosa o vogliono semplicemente che li coccoliamo un po’.

Se vi siete trovati in una condizione imbarazzante, in cui volevate che il vostro cane smettesse di abbaiare, ma non siete stati in grado di fermarlo, beh, da oggi conoscerete un trucco svelato dagli esperti per evitare che quella situazione si possa verificare nuovamente.

Il trucco per far smettere di abbaiare il nostro cane

Saper capire i nostri cani non è semplice, né automatico. Per questo vi sono diversi esperti dogsitter che, sempre più spesso, dal vivo, ma anche con tutorial sui social, ci spiegano come poter fare a interpretare i vari comportamenti dei nostri amici a quattro zampe. E oggi sappiamo come fare a far smettere di abbaiare continuamente il nostro cagnolino.

Quando il cane inizia ad abbaiare e non si ferma, dunque, gli esperti suggeriscono di rinunciare al contatto visivo con il nostro fido. Bisognerà guardarli di nuovo solamente quando smettono di abbaiare. I dogsitter aggiungono poi di non dimenticare di dare una piccola ricompensa. In questo modo si sta fornendo un rinforzo positivo per incoraggiare il silenzio.

Ovviamente, come sempre accade soprattutto quando sono coinvolti i nostri pelosi, serve un po’ di pratica. Perciò, sempre secondo gli esperti cinofili, questo è un allenamento che può essere praticato in più sessioni. Gli esperti consigliano di farlo nel corso di tre settimane, tre volte al giorno.