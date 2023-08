Allerta alimentare: non comprare assolutamente questi cibi, rischi intossicazione, alte dosi di diossina

Allerta alimentare: fai attenzione a questi cibi perché sono stati dichiarati pericolosi. Chi li consuma rischia una grave intossicazione.

Nelle prossime settimane alcuni alimenti non potranno più essere consumati perché, a causa dei numerosi incendi divampati nei giorni scorsi, potrebbero risultare dannosi per la salute per via della probabile presenza di alcune sostanze cancerogene letali, sprigionate durante il divampare delle fiamme. Ecco di quali cibi si tratta.

L’allerta alimentare è stata diffusa in merito ad alcuni alimenti che potrebbero, purtroppo, portare a infezioni per la presenza di dosi massicce di diossina. Scopri a quali categorie di cibi si riferisce l’allarme lanciato dalle autorità, e proteggi te stesso e chi ti sta intorno.

Allerta alimentare, è assolutamente sconsigliato consumare questi cibi adesso

La regione Sicilia nei giorni scorsi, come tutti noi abbiamo appreso attraverso i notiziari, i telegiornali e la carta stampata, è stata colpita da violenti incendi. In seguito ai quali il sindaco della città di Palermo Roberto Lagalla ha diffuso un messaggio ai cittadini dai toni molto preoccupanti, il cui obiettivo, chiaramente, è quello di mettere mettere in guardia la popolazione, ed evitare quanto più possibile problemi e rischi per salute.

A causa di uno degli incendi che ha coinvolto la discarica di Bellolampo, avvolta dalle fiamme lo scorso lunedì 24 luglio, l’intera area che circonda la discarica, potrebbe rappresentare un grave pericolo per la presenza di diossina. L’allarme dunque non è legato agli incendi in sé adesso, quanto al consumo di prodotti alimentari potenzialmente pericolosi per la cittadinanza. Si tratta di una vera e propria allerta alimentare, e il sindaco ha fatto sapere che: “I prodotti ortofrutticoli provenienti dall’area interessata identificata in un raggio di quattro chilometri dovranno essere accuratamente lavati e mangiati senza buccia. Evitare di assumere cibi di origine animale (carne, uova, latte) originanti nella stessa area e prodotti dopo il 24 luglio. Evitare l’uso di mangimi e foraggi proveniente dall’area interessata.”

Insomma, a quanto pare, oltre ai disagi, alle lacrime e alle tremende conseguenze dirette delle fiamme, gli incendi avvenuti in Sicilia hanno come risultato anche la contaminazione degli alimenti freschi, che vanno consumati entro certi limiti e con la massima cautela, per non ingerire sostanze tossiche. L’allerta alimentare durerà circa due settimane, e l’allarme riguarda soprattutto il territorio attorno alla discarica di Bellolampo, fino a 4 chilometri di distanza. I resti e detriti causati dal divampare delle fiamme hanno lasciato ovunque resti pericolosi, tant’è vero che l’amministrazione comunale di Palermo ha imposto anche la pulizia accurata di tutte le strade, sia pubbliche e private, nonché di tutti i giardini e gli spazi comunali.