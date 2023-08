5 posizioni yoga per alleviare stress e ansia: riprodurle è semplicissimo

Lo yoga aiuta ad alleviare stress e ansia: quali sono le posizioni specifiche?

La pratica dello yoga aiuta ad alleviare moltissimi fastidi, inoltre, dà al corpo la giusta attività motoria per rimanere in forma e in salute. I benefici dello yoga non sono solo visibili agli occhi, come la tonificazione dei muscoli, un corpo flessibile e un cambio di fisico; i vantaggi esplodono anche all’interno del nostro corpo, nel nostro organismo. Ciò che si impara si mette in pratica anche nella vita di tutti i giorni, affrontando la quotidianità con forza, energia e una corretta filosofia fondamentale.

Tra i benefici psicologici che può donare, troviamo l’equilibrio dell’umore, una tranquillità e una stabilità più flessibili. È capace di farci apprezzare di più il presente ed essere più grati di ciò che abbiamo, valorizzando la semplicità. Inoltre, lo yoga insegna che siamo tutti diversi, ma allo stesso tempo, tutti uguali; motivo per cui, ogni persona è unica e speciale a suo modo. Questa visione ci permette di giudicare meno gli altri e di sentirci più sicuri, aumentando anche un livello dell’autostima. Oltre a tutto ciò, questa pratica originaria dell’Oriente, è in grado di alleviare stress e ansia, grazie a precise posizioni.

Le posizioni per alleviare stress e ansia

Oggi, abbiamo deciso di presentarvi cinque posizioni dello yoga, capaci di aiutarvi ad alleviare lo stress e l’ansia, che vi accompagna durante la giornata. Le posizioni che troverete di seguente, vi permetteranno di essere più liberi ed avere meno pensieri negativi; un toccasana per affrontare qualsiasi problema. Conoscendo le giuste posizioni e applicandole in luoghi calmi e tranquilli, proverete il beneficio del rilassamento, sia a livello mentale, che fisico. Andiamo a scoprire come riprodurle correttamente.

La prima posizione che vi presentiamo è il Ponte, ovvero, Setu Bandhasana. Può apparire difficile e faticosa, in realtà, con la giusta concentrazione si riesce ad eseguirla tranquillamente. Nella sua esecuzione si richiede un piegamento della schiena all’indietro, che coinvolge bacino, glutei, gambe e addome. Seguendo la tradizione, non sarà necessario solo il movimento fisico, ma anche il controllo della respirazione e della mente, di fondamentale importanza.

Il Piegamento in avanti in piedi, chiamato Uttanasana, permette alla testa di scaricare tutte le tensioni, aiutando il corpo a concentrarsi per rimanere in equilibrio. Per eseguire questa posizione, bisogna mettersi in piedi, inspirare profondamente, alzare le braccia e piegare il busto in avanti. Bisogna cercare di toccare terra con le mani, andando giù quanto possibile, senza forzare la posizione. Se si sentono i muscoli di cosce e schiena tirare, bisogna allentare la presa o piegare leggermente le gambe.

Gambe al muro o Viparita Karani, inizialmente potrebbe sembrare inutile, in realtà, tenere le gambe distese in alto al muro ha dei benefici. Aiuta a rilassare spalle, schiena e testa, permettendo la concentrazione sulla nostra mente e il nostro respiro.

La posizione del gatto, Marjariasana, è la più celebre, in cui bisogna inarcare la schiena e rilasciarla, permettendo di tirar fuori lo stress e l’ansia. Inoltre, è un buon esercizio per la nostra flessibilità. Si consiglia sempre di controllare il respiro, abbinandolo ai movimenti.

L’ultima posizione che vi presentiamo è Savasana, conosciuta anche come la posizione del morto. Il suo nome, italianizzato, deriva dalla sue esecuzione, in cui si è completamente rilassati e lunghi sul tappetino, con i palmi delle mani rivolti in alto e le braccia distese lungo i fianchi. È un ottimo modo per meditare e raccogliere pensieri ed energie positive.