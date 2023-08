Volete vivere a lungo? Se fate queste cose secondo gli scienziati vivrete 24 anni in più

Ecco alcune abitudini da attuare per vivere più a lungo secondo gli scienziati: addirittura per vivere 24 anni in più!

Tutti gli esseri viventi hanno il desiderio di vivere una vita piena di salute e il più a lungo possibile. In merito a questo discorso, da sempre, ci sentiamo dire che uno stile di vita sano contribuisce a migliorare la nostra aspettativa di vita e a renderci maggiormente inclini a sopportare le avversità che con gli anni, inevitabilmente, si vengono a palesare.

Ci sono otto buone abitudini per vivere più a lungo evidenziate da uno studio presentato durante l’American Society for Nutrition organizzato a Boston. Nel dettaglio si tratta di otto abitudini che andrebbero messe in pratica entro la mezza età e che porterebbero gli esseri umani a vivere fino a 24 anni in più.

In merito si è espresso Xuan-Mai T. Nguyen, specialista in scienze della salute presso il Dipartimento degli Affari dei Veterani e studente di medicina del Carle Illinois College of Medicine Le sue parole: “Siamo rimasti davvero sorpresi da quanto si possa guadagnare con l’attuazione di uno, due, tre o tutti e otto i fattori dello stile di vita sano. I risultati della nostra ricerca suggeriscono che seguire uno stile di vita sano è importante sia per la salute pubblica che per il benessere personale e, anche fare un piccolo cambiamento a 40, 50 o 60 anni, è comunque utile”.

Ecco le otto abitudini da mettere in pratica per vivere più a lungo

Per prima cosa bisogna essere fisicamente attivi. Nel periodo estivo potremmo anche evitare di metterci in riga, ma con l’arrivo di settembre è opportuno organizzarsi In modo tale da non restare tutto il tempo a poltrire senza aver fatto mai attività fisica.

Ovviamente tra le azioni che permettono di vivere più a lungo vi è anche l’importanza di non assumere droghe di ogni tipologia. Allo stesso modo anche il fumo andrebbe evitato.

Importantissimo anche gestire lo stress. Se in un determinato periodo vi sentite estremamente stressati ponetevi l’obiettivo di attuare delle tecniche di rilassamento per sciogliervi.

L’alimentazione andrebbe regolata per far sì che si possa avere una dieta sana ed equilibrata. Fondamentale anche il riposo, dormire in maniera regolare e per le ore sufficienti a recuperare le energie spese durante il giorno.

Infine anche imbastire delle relazioni sociali positive aiuta a stare meglio e a vivere più a lungo.