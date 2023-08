Spaghetti con sole 17 calorie: torni magra subito e senza privazioni se li conosci | Rivoluzionario

Ami gli spaghetti ma sei a dieta? Allora prova questa variante light e senza glutine. Non li abbandonerai più!

Si tratta di un’alternativa alla pasta di semola tradizionale, semplice, buona, facile e veloce da preparare, gustosa, e, soprattutto povera di calorie. Scoprila subito e te ne innamorerai.

Questi spaghetti light sono completamente senza glutine, e rappresentano davvero un’alternativa leggera e ipocalorica alla pasta, hanno solo 17 calorie per piatto, e sono molto versatili perché datti a diversi tipi di condimenti, sia freddi che caldi, inoltre costano davvero pochissimo!

Spaghetti, la ricetta buonissima e super light

Gli speciali spaghetti light di cui vogliamo parlarti oggi sono completamente senza glutine, vegetali come la pasta di semola tradizionale ma molto meno calori. Apportano un introito calorico di appena 17 calorie ogni cento grammi. Inoltre sono economici e versatili, perché sono buonissimi sia con i condimenti tipici dei primi piatti caldi sia con quelli freschi e estivi. Vuoi sapere di quali spaghetti si tratta?

Gli spaghetti leggeri sono fatti di zucchine fresche, un ortaggio ricco di acqua vitamine fibre e con poche calorie. Ecco come prepararli:

Taglia le zucchine a fettine non troppo spesse, aiutandoti con un utensile da cucina, e crea dei riccioli di mezzo cm l’uno, oppure tagliale alla julienne, usando una grattugia o un coltello. In questo caso fai attenzione a non creare fette eccessivamente sottili, per evitare che possano rompersi.

A questo punto puoi condire gli spaghetti di zucchine come più ti piace. Ad esempio, in questo periodo estivo, fatto di giornate e serate calde e afose, l'ideale è realizzare un piatto fresco, utilizzando magari pomodorini freschi, cubetti di prosciutto, oppure del tonno, delle olive e dei capperi.

Gli spaghetti di zucchine, a differenza della pasta di semola tradizionale, non devono essere cotti prima, quindi tutto quello che devi fare è unire le zucchine al condimento che hai scelto, e amalgamare il tutto in una padella antiaderente con un filo di olio extravergine di oliva e uno spicchio d'aglio, che avrai prima privato dell'anima. In alternativa puoi usare anche del pesto, del ragù, del sugo al pomodoro classico.

Una validissima e golosa variante per gustare i tuoi spaghetti light è farli marinati, così non dovrai neppure “cucinare”. Unisci le zucchine a un pinzimonio fatto con olio, aglio, limone, sale, pepe o peperoncino, poi lascia riposare per un’ora in frigorifero, e tira fuori gli spaghetti cinque minuti prima di consumarli. Il gioco è fatto, ora puoi gustare il tuo primo piatto vegetale e gluten free, senza sensi di colpa!