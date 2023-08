Le auto che fra qualche mese non potranno più circolare: controlla se c’è la tua nella lista

Fra pochissimo tempo alcuni modelli di auto non potranno più circolare. Vediamo quali sono e le motivazioni di tale decisione

I governi internazionali iniziano a prendere dei provvedimenti sempre più rigidi in merito alla circolazione dei veicoli sulle strade. Questo è dovuto ai sempre più imminenti e pressanti cambiamenti climatici che stanno avvenendo sul pianeta Terra e che vanno a colpire chiunque, dato che si manifestano con degli eventi meteorologici estremi di altissimo livello. Da tempo, vediamo diverse catastrofi naturali in giro per il mondo, ma da un po’ stanno avvenendo anche nel nostro paese con cadenza continua.

Dalle bombe d’acqua fino alle alluvioni, sono diverse le città che hanno subito dei danni a persone, veicoli ed edifici. Questa situazione è difficile da riparare una volta che le devastazioni climatiche colpiscono una zona, quindi una delle poche soluzioni piò essere quella di prevenire gli effetti che il clima ha sul pianeta.

Per non parlare, poi, anche dei tanti morti che l’inquinamento porta nel mondo per via dei tumori ai polmoni, specie nelle città con un maggior flusso di auto in circolazione. Il combustibile fossile e il carburante stanno provocando questi effetti negativi e i problemi potrebbero divenire irreversibili. Lo smog dei veicoli è uno dei principali indiziati per queste problematiche, quindi viene da sé capire che la circolazione di alcuni tipi di auto, quelli maggiormente inquinanti, venga arrestata.

Quali modelli dovranno fermarsi

Una normativa dell’Unione Europea mette in chiaro quanto sia urgente arrivare al 2030 con le strade delle città pienamente libere dall’inquinamento derivante dai motori a combustione. Il passaggio alle auto elettriche verrà effettuato gradualmente, per la gioia degli ambientalisti e lo scontento delle tante aziende che difendono ancora il combustibile fossile.

Fondamentalmente, da novembre 2023 saranno diverse le auto che dovranno fermarsi e che non potranno, quindi, più circolare. Si tratta dei veicoli a benzina, catalogati nel criterio dello standard ambientale sotto il nome di Euro 3, e di quelli a diesel Euro 4. Ma i regolamenti possono essere soggetto a cambiamenti e legati alle dinamiche del periodo.

Nel 2028, poi, saranno fermate tutte le vetture a benzina Euro 4 e a diesel Euro 6. Infine, si arriverà al 2030 quando il blocco sarà più esteso, dato che avverrà un blocco per tutti i veicoli a diesel D-temp Euro 6 e a diesel D Euro 6. Per poter sapere di che standard fa parte un’automobile, basterà controllare all’interno del libretto, dove nella sezione V9 comparirà la dicitura con l’indicazione cercata.