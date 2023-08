Harry e William, a dividerli per prima è stata proprio Kate: il motivo incredibile

Harry e William hanno iniziato ad allontanarsi ben prima della Megxit, dicono diversi esperti. Ecco cosa ha causato un lento allontanamento tra loro.

Harry e William sono stati inseparabili per gran parte delle loro vite. Dopo la morte della loro madre, Diana, i due principi si sono uniti ancora di più, coprendosi sempre le spalle a vicenda. Come sappiamo, però, le cose sono cambiate molto negli ultimi anni e la coppia inossidabile ha iniziato a faldarsi.

La Megxit e l’allontanamento di Harry dalla Famiglia Reale e dall’Inghilterra ha sancito la loro rottura definitiva, ma pare che le prime avvisaglie che qualcosa tra loro si era rotto ci fossero già state parecchi anni prima. A causare una spaccatura tra i due fratelli sembra sia stata proprio Kate Middleton. Ecco per quale motivo.

Harry e William divisi dalla Middleton?

Stando a recenti rivelazioni fatte dall’autrice reale Tina Brown nel libro The Palace Papers Harry si sarebbe sentito defraudato del suo rapporto intimo con William dopo l’arrivo di Kate in famiglia. Non erano più “loro due contro il mondo”, ha detto LA Brown. Una spaccatura improvvisa che il secondogenito di Carlo e Diana avrebbe vissuto con grande dolore.

Harry, d0altronde, ha sempre guardato con grande ammirazione il fratello nel corso degli anni, essendo lui il fratello maggiore. In qualche modo, forse, si era messo sotto la sua ala protettiva. A destabilizzarlo, a ogni modo, non sarebbe stata solo Kate ma anche i suoceri, per i quali – pare – William avesse una vera ossessione.

Secondo la Brown, Harry avrebbe notato un vero cambiamento in William con il passare degli anni, che sarebbe diventato inconciliabile con il suo carattere, a lungo andare. Forse è stato proprio questa mancanza di feeling con il fratello che lo ha portato, diverso tempo dopo, prendere le distanze da lui e dal resto dei familiari, che ormai sentiva molto distanti da lui e dal suo stile di vita.

Le cose, come sappiamo, sono peggiorate negli ultimi tempi. Harry pare essersi spinto decisamente troppo in là con le sue dichiarazioni compromettenti nelle interviste (una su tutte, quella rilasciata a Oprah Winfrey nel 2021) e con il suo libro di memorie Spare. E si dice che tra lui e William non potrà più tornare la pace. Nonostante questo, sono in molti a sperare che il futuro Re d’Inghilterra faccia un passo indietro, decidendo di perdonare il fratello minore, da sempre una testa calda. Staremo a vedere se la tanto desiderata riappacificazione potrà effettivamente avvenire…