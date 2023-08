Gomma a terra: non devi usare il cric | Tutti fanno questo errore, ti sveliamo cosa fare

Se hai la gomma a terra, non dovresti usare il cric. Ecco l’errore che tutti fanno ma che andrebbe evitato, è meglio agire in questo modo

Con le ferie d’agosto che si avvicinano sempre di più, milioni di italiani si preparano a viaggiare in auto per raggiungere le proprie mete estive. Bisogna stare attenti ad evitare di partire nel weekend, così da non incappare in lunghissime code e viaggi infiniti. Anche perché l’auto ne potrebbe risentire, restando in moto per troppe ore sotto il sole cocente. Ancor prima di partire, sarebbe meglio effettuare un check up completo da un meccanico. Anche solo un tagliando potrebbe bastare.

Uno dei problemi più comuni riguarda le gomme a terra, soprattutto se la pressione esercitata è troppo elevata o se il peso specifico del veicolo è oltre il limite consentito. Ecco perché bisogna correre ai ripari e, nel caso, sapere come agire per cambiare subito la ruota e non correre alcun rischio. Molte persone fanno l’errore di usare il cric ma, stando a quanto rivelato dagli esperti, non bisognerebbe mai fare così.

Gomma a terra, ecco cosa dovreste fare invece che usare il cric

A chi non è mai capitato di rimanere a piedi con la gomma dell’auto a terra? È purtroppo un fenomeno comune, che si può verificare per diverse ragioni. Come la pressione sbagliata delle gomme stesse o il troppo peso dell’auto. Se la convinzione comune è che si debba usare il cric, in realtà si tratta di un grosso errore. Sapevate che non si può più fare così?

In particolare in estate, per la propria sicurezza e la protezione, andrebbe evitato questo oggetto. Perché provoca danni all’asfalto, considerando che il manto stradale tende ad affondare portandosi dietro alcune componenti. Ci sono delle soluzioni più economiche e che dovreste assolutamente provare, così da evitare di chiamare il carro attrezzi e poter tornare a guidare la vostra auto.

Innanzitutto mettetevi in un posto all’ombra e parcheggiate la macchina, così che le temperature saranno più basse e l’asfalto non ne risentirà. A questo punto sì che potete prendere il cric, possibilmente appoggiandolo su un pezzo di alluminio prima di procedere con la riparazione. In questo modo, non rischierete che l’auto scivoli o si surriscaldi. E nemmeno che l’asfalto sia poco aderente al cric. Potete così procedere con la sostituzione della gomma bucata.