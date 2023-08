Elisabetta Canalis tenerissima con Skyler Eva, tutti commossi per la figlia

Elisabetta Canalis dolce mamma è tenerissima in un nuovo scatto con Skyler Eva: il web si commuove subito.

L’estate di Elisabetta Canalis continua con tantissimi momenti di relax, dove non mancano le coccole con la figlia; la conduttrice, amata dal pubblico da decenni per la sua bellezza e il suo talento, è anche parecchio stimata per le sue qualità umane, sempre sottolineate dal pubblico.

Attivissima sui social, in questa nuova fase della sua vita la Canalis può contare sull’amore della sua bambina, Skyler Eva, di cui ha recentemente parlato anche al podcast Mamma Dilettante di Diletta Leotta; primogenita dell’ex-velina, la bambina ha al momento tutto il suo cuore.

Di recente, con un dolce post di Instagram, Eli ha commosso tutto il web pubblicando una serie di scatti da una sua giornata di relax in piscina, facendosi immortalare mentre scambia dolci coccole con Skyler Eva: il quadretto familiare è davvero tenerissimo ed il web si commuove subito, ecco le due insieme.

Elisabetta Canalis, coccole e relax in piscina con la piccola Skyler Eva: dolcezza infinita

Tramite una nuova foto pubblicata sul suo profilo Instagram, Elisabetta Canalis ha mostrato tutta la dolcezza e l’amore di mamma mentre, rilassandosi in piscina, coccola la sua piccola Skyler Eva; le due, mentre si divertono sotto il sole, sono davvero tenerissime, col pubblico che non può fare a meno di notare l’infinita dolcezza della foto.

“Estate, vacanze, amici e scatti” scrive la conduttrice (in inglese) nella didascalia del post pubblicato sui social, con diverse foto che la mostrano abbracciata alla sua bambina, intenta a darle un bacio. Le due sono davvero molto tenere, tanto che gran parte dei follower non hanno potuto fare a meno di sottolineare la bellissima immagine offerta dalla foto.

Il post fa il pieno di like e di commenti, con tanti commenti che hanno elogiato mamma Eli. “Quando vedo le tue foto con Skyler non vedo la vostra bellezza ma il vostro amore❤️” scrive una fan, mentre un’altra aggiunge: “Sei di una bellezza disarmante ma questo è evidente, ho scoperto seguendoti una donna forte, dolce, simpatica e con profondi valori e principi. Fortunata Skyler ad avere una mamma come te💕💫“. Elogiata a tutto tondo, la conduttrice continua a catalizzare l’attenzione di tutti i suoi fan.