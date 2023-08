Vacanze con gli animali, i costi sono elevati: ecco come organizzarsi e dove andare

Nonostante i prezzi siano elevati, esistono delle soluzioni ad hoc per poter viaggiare con gli animali senza doverci rinunciare e senza dover spendere una fortuna.

Queste vacanze 2023 sono all’insegna di un’inflazione che ha reso il costo di tanti beni e servizi sempre più eccessivo. Sembra che anche lo stretto necessario sia diventato un lusso.

Eppure, dopo tre anni segnati dalla pandemia e dalle restrizioni continue, tutto ciò che la gran parte delle persone desidera è passare del tempo spensierati.

Meglio ancora, se in compagnia di coloro che si amano. La vacanza, d’altronde, è il momento dello stacco e segna quasi un passaggio simbolico. Per molti sta a indicare, infatti, la fine di un anno lavorativo o scolastico e l’inizio di una nuova stagione della propria vita. Come a chiudere un ciclo, per riaprirne un altro.

A fare da protagonisti delle vacanze, ci sono divertimento e amore. Che sia amore per se stessi, in un viaggio in solitaria, o che si tratti delle relazioni che nutrono il nostro cuore, in un viaggio in comitiva, una cosa è certa: non possono mancare i nostri amici pelosi, se ne abbiamo.

Il nostro fido animale domestico è protagonista dei momenti della nostra vita e la vacanza non può essere da meno. Alla luce di tutti questi rincari, però, è diventato davvero difficile contenere i costi e passare del tempo di qualità. Ma ci sono delle soluzioni che sono l’ideale per spendere di meno e non rinunciare alla vacanza con i propri amici pelosi.

Vacanza con i nostri animali: dove e come per spendere di meno senza rinunce

Si può dire, in primis, che sembra essere finita l’era in cui portare i nostri animali pelosi sembrava un’impresa.

Sono sempre di più, infatti, le spiagge e le strutture aperte ai nostri animali domestici e che presentano tutta una serie di eccellenti servizi per ospitarli.

Poter scegliere località che accolgano i nostri fidi amici, senza dover spendere in modo eccessivo, ma garantendo loro un soggiorno ottimale, è possibile. Si possono consultare facilmente siti come zampavacanza.it o vacanzeanimali.it e trovare la soluzione che più è in linea con le proprie esigenze, sia dal punto di vista funzionale che economico.

Vi sono diverse spiagge libere aperte a cani e gatti e per poter esseri certi che siano i benvenuti, basta consultare il regolamento del comune scelto come meta delle proprie vacanze.

Vi sono, comunque, molte spiagge pet friendly, che sono aperte ai nostri amici h24. Per quanto riguarda la struttura ricettiva, invece, basterà informarsi contattandoli direttamente. Solitamente non vi sono supplementi di prezzo, a meno che non si scelgano particolari servizi dedicati.