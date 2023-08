Tutti passano all’auto ibrida: che significa, quanto si risparmia e come funziona

Le auto ibride vanno sempre più di moda. Ecco come funzionano e quanto si risparmia, i vantaggi sono tantissimi e alla portata di tutti

Negli ultimi anni, il mondo dei motori ha fatto passi da gigante. Le ultime tecnologie apportate dalle grandi aziende produttrici di tutto il mondo permettono agli automobilisti di godere del massimo del comfort. Soprattutto grazie alla tecnologia, coi sistemi di infotainment che danno la possibilità d connettere il proprio smartphone e di accedere ad app e servizi utili come mappe, musica, messaggistica e tanto altro.

Se ad andare per la maggiore continuano ad essere le auto a benzina, il futuro sembra gi essere segnato dalla trazione elettrica. In vista dell’entrata in vigore delle regolamentazioni europee, infatti, si punta a ridurre al minimo gli sprechi e l’inquinamento. Ma i dati oggi parlano di un pubblico ancora non pronto al passaggio definitivo all’elettrico. Ecco perché la soluzione migliore potrebbe essere rappresentata dall’auto ibrida.

Auto ibrida, ecco tutto quello che c’è da sapere

Le auto ibride stanno diventando la scelta preferita di milioni di persone in tutto il mondo. Si tratta di veicoli che combinano un motore elettrico ed uno a benzina, andando a muovere il mezzo tramite l’energia cinetica prodotta dal sistema di frenata che viene poi recuperata per alimentare il motore elettrico. I vantaggi sono enormi, a partire dai consumi. viene infatti bruciato meno carburante, con un risparmio di costi di benzina, meno emissioni di CO2 e aumento delle prestazioni.

Ad oggi esistono tre differenti tipologie di ibridi: Mild hybrid, Full hybrid e Plug-in hybrid. Nei primi la trazione non è mai solo elettrica, nei secondi invece il propulsore è composto da un motore termico e un’unità elettrica, nei terzi c’è un pacco batteria più grande che va ricaricato con una fonte di energia esterna.

Ma quanto si risparmia con le auto ibride? Secondo gli studi, i modelli mild hybrid portano ad un risparmio di carburante tra l’8 e il 15%, le full hybrid tra il 20 e il 50% mentre le plug-in hybrid possono viaggiare per diversi chilometri solo col motore elettrico, portando ad un azzeramento dei costi di benzina.

Sicuramente per poterle acquistare la spesa deve essere importante. In media, rispetto ai veicoli diesel e a benzina, si parla di prezzi compresi tra i 1500 e i 2mila euro in più per le mild hybrid di pari prestazioni, mentre per le full e plug-in il prezzo è mediamente tra i 2500 e i 3mila euro in più.