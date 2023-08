Test logico: osserva i gatti e trova la soluzione in un minuto, non tutti ci riescono

Pensi di saper risolvere qualsiasi test logico? Bene: è arrivata l’occasione per te di dimostrare di cosa sei capace.

Osserva con la massima attenzione l’illustrazione che trovi qui di seguito e cerca di risolvere questo rebus grafico. Se sarai in grado di trovare la soluzione, allora vuol dire che hai una mente brillante.

Prova a superare il test logico dei gatti e scopri se sei davvero abile come credi, e se hai ottime capacità, superiori alla media. Cerca di fare del tuo meglio. In bocca al lupo!

Test logico, osserva i gatti e trova la soluzione del rebus

Se sei pronto a metterti alla prova con questo rebus logico, allora osserva bene l’immagine che trovi all’inizio di questo articolo. Di certo guardandola ti sarai resto che ci sono 9 gatti. Tutto quello che dovrai fare è disegnare due quadrati all’interno dei quali dovranno esserci tutti i gatti, ma ciascuno in uno spazio separato da quello degli altri animali. Fai attenzione: perché il test sia considerato valido, non potrai inserire più di un gatto in ogni quadrato.

Il test logico dunque sarà ritenuto superato a tutti gli effetti se riuscirai a disegnare da solo la soluzione finale, e, soprattutto, se riuscirai a farlo rispettando il limite di tempo stabilito. Il limite di tempo è un minuto! Allo scadere dei sessanta secondi vai a leggere il paragrafo che contiene la soluzione del test per scoprire se sei riuscito a superare o meno il rebus.

Non tutti riescono a superare il test dei gatti quindi aguzza la vista, ragiona con calma, e non ti lasciar confondere da nulla. In bocca al lupo.

Soluzione

Alla fine del precedente paragrafo ti abbiamo mostrato come sarebbe stato il disegno corretto, se avessi trovato la soluzione. Se quello che hai realizzato tu da solo, corrisponde all’immagine con la soluzione, ti facciamo i nostri più sentiti complimenti: hai superato alla grande il test logico.

Se invece non sei riuscito a trovare la soluzione corretta, in grado di sciogliere il rebus, non devi scoraggiarti. Sappi che sono in pochi coloro che ci riescono al primo tentativo. Dunque tutto quello che devi fare è continuare a esercitarti, così la prossima volta potrai trovare senza problemi la soluzione anche da solo. Nel nostro sito trovi tanti test dell’attenzione e test logici che richiedono le medesime capacità che hai messo in gioco con la sfida di oggi. Prova a risolverli, buon divertimento e in bocca al lupo!