Perchè lo stomaco brontola? La risposta che non ti aspetti e che pochi conoscono

Ecco perché lo stomaco brontola

Quando parliamo di stomaco intendiamo uno degli organi più importanti in assoluto. Fondamentale per il processo digestivo, lo stomaco “accoglie” tutto ciò che ingeriamo.

La sua forma è quella di un vero sacco e ha una capacità di contenimento di circa 1-1,5 litri. Grazie al loro tessuto muscolare è in grado di mescolare il cibo e di dare inizio al processo digestivo. Ma un’altra caratteristica importante di questo organo è il fatto che, a volte, fa un rumore simile ad un brontolio. A volte, quando siamo con altre persone, questo può rivelarsi imbarazzante, ma tu sai perché lo stomaco brontola? Te lo riveliamo subito.

Quando la nostra digestione viene data inizio nello stomaco, avviene un movimento che viene chiamato peristalsi. Si tratta di un processo che permette di scomporre il cibo e ridurlo in una massa semi-liquida. Perché spieghiamo questo? Perché è proprio questo processo che provoca il brontolio. Durante la peristalsi lo stomaco brontola producendo il classico rumore che tutti noi conosciamo, a causa dei movimenti di contrazione e rilassamento delle pareti dello stomaco. Quando vi è presenza di cibo nello stomaco, le contrazioni causano interazione tra liquidi e aria, e via al brontolio.

Tuttavia, non è solo questo il motivo per cui il nostro stomaco brontola. Anche la presenza di gas nello stomaco può causare il classico brontolio. L’ingresso di aria nell’organo può avvenire mentre si sta mangiando durante la fermentazione dei cibi. Ma il motivo più diffuso per cui il nostro stomaco brontola è quello della fame. Quando il nostro organismo ha bisogno di cibo, infatti, il nostro apparato digestivo aumenta la sua attività, causando il classico brontolio.

Non è finita, perché il nostro stomaco potrebbe fare rumore anche in caso di stress o di ansia. Quando si è troppo stressati o ansiosi, infatti, si potrebbe provocare indirettamente delle contrazioni muscolari nello stomaco. Questa situazione potrebbe provocare ulteriori brontolii. Infine, un alto motivo per cui il nostro stomaco potrebbe brontolare è correlato alle contrazioni dell’intestino. Anche questo organo, infatti, potrebbe produrre dei suoni molto simili a quelli del brontolio del nostro stomaco. Durante il processo di digestione, infatti, anche l’intestino presenta contrazioni muscolari e questo potrebbe produrre un vero e proprio brontolio.