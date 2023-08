Patate, non mangiarle mai e poi mai così: rischi la salute

Fai attenzione a come mangi le patate: non dovresti mai e poi mai consumarle in questo modo, rischi grosso!

Esistono alcuni alimenti che per svariati motivi non dovrebbero mai essere mangiati in certe modalità. Sicuramente vi state chiedendo quali sono alcuni di questi motivi e in questo articolo troverete la risposta che cercate.

I motivi sono da ricercare nella presenza di batteri e di sostanze nocive per il nostro organismo. Sostanze che possono essere annientate solamente con le alte temperature, dunque con la cottura.

Tra questi alimenti spiccano le patate, andiamo a vedere insieme per quale motivo, più dettagliatamente, non bisogna mai consumarle crude.

Ecco perché non bisogna mai mangiare le patate crude: lo sapevate?

Le patate sono un tubero molto amato da grandi e piccini, può essere mangiato in svariati modi: al forno, lesse, fritte o in padella. Se per sbaglio ci troviamo a mangiare le patate crude potremmo incappare in seri problemi per la nostra salute.

Le patate, infatti, contengono la solanina, una sostanza o meglio alcaloide che con la cottura viene presa innocua per il nostro organismo. Se non viene “ridimensionata” attraverso la cottura può provocare crampi, dolori addominali e persino un’acuta forma di disintossicazione. Se notate delle patate con la buccia tendente al verde o con dei germogli fate molta più attenzione. In quei casi il livello di solanina è decisamente più alto rispetto al dovuto.

Esistono anche altri alimenti che non dovrebbero essere consumati crudi, tra questi spicca la carne di pollo in quanto rappresenta la “casa” di batteri e parassiti pericolosi per la salute. Le melanzane hanno uno scenario molto simile alle patate, in quanto anche loro contengono alte dosi di solanina.

Poi ci sono i fagioli rossi che se mangiati crudi posso arrivare a causare la rottura dei denti ed a far sviluppare un’intossicazione. I fagioli rossi contengono la lecitina e la fitoemoagglutinina, delle sostanze tossiche che vengono debellate solamente con la cottura. Per evitare qualsiasi tipo di problema con i fagioli rossi sottolineiamo che, nel momento della cottura, occorre farli cucinare fino a quando non sono completamente morbidi.

