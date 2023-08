Hai questi sintomi? Potresti essere celiaco e non lo sai

Pensi di aver sviluppato un’intolleranza al glutine? Scopri subito se hai davvero la celiachia oppure no: ecco che cosa devi fare.

Tale patologia si può manifestare con diversi fastidi, tutti dovuti all’incapacità dell’organismo di assimilare il glutine. Questi possono essere inappetenza, disturbi dell’apparato intestinale, stanchezza dovuta all’incapacità di assorbire il ferro, e tanti altri. In tutti i casi è necessario seguire una dieta specifica.

Per sapere se il tuo organismo non tollera l’assunzione del glutine, se hai un’allergia grave o un’intolleranza alimentare, devi assolutamente far caso ad alcuni sintomi specifici. Se ti accorgi di soffrire di uno o più di questi disturbi, rivolgiti al medico senza esitare e la diagnosi potrà dirti se davvero soffri di celiachia.

Celiachia, verifica se hai questi sintomi per scoprire se hai un’intolleranza al glutine

Il glutine è un complesso proteico fatto da un composto peptidico, che è contenuto in alcuni tipi di cereali, tra i quali soprattutto il grano e il frumento e simili. Il glutine però si trova, pure se in misura minore, anche nel kamut, nell’avena, nel farro, nella segale, nell’orzo e non solo. Si tratta delle proteine che contribuiscono alla naturale lievitazione.

Alcuni soggetti in caso di assunzione di glutine attivano una risposta autoimmune che causa la distruzione della mucosa dell’intestino tenue. Questo è il caso dei celiaci, per i quali anche semplici tracce di glutine dovute a contaminazione, possono rivelarsi fatali.

Esistono poi anche dei soggetti che hanno una sensibilità al glutine che però non costituisce una forma di non celiachia.

La celiachia quindi è una reazione immunitaria all’assunzione del glutine. Questo nei soggetti che sono geneticamente predisposti ad un’intolleranza verso il glutine può causare diversi sintomi, che si manifestano in modo più o meno grave. Ecco quali sono quelli più comuni:

Sfoghi cutanei

Irritabilità

Episodi di dolori addominali e diarrea

Debolezza

Calo di peso corporeo

Perdita di appetito

Non sempre ci si accorge subito di avere la celiachia perché la risposta è molto soggettiva. Inoltre è bene tenere presente che le intolleranze e le allergie alimentari spesso possono presentare sintomatologie simili. L’intolleranza al glutine spesso comporta fiacchezza, difficoltà a metter peso, mal di stomaco, un’evacuazione irregolare ed altri disturbi. Quindi se hai il sospetto di essere celiaco prova a verificare se soffri dei sintomi tipici della celiachia.

Cerca anche di fare a caso alla frequenza di questi disturbi, dopo di che per scoprire se davvero soffri di celiachia, rivolgiti a una centro di analisi mediche per appurare, con un’indagine scientifica, se si tratta davvero di un intolleranza al glutine oppure no.