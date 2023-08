Benedetta Rossi, il consiglio per il contorno perfetto per l’estate sorprende proprio tutti

Se hai ospiti a cena e non sai con cosa abbinare il tuo secondo, la famosa foodblogger ha ideato una ricetta facile e veloce che ti stupirà!

Quando si tratta di buon cibo, ormai lo sappiamo, Benedetta Rossi non si tira indietro dal dispensare consigli su come preparare degli ottimi pasti. In molti sono alla ricerca di piatti ottimi per l’estate, che possano allietare i palati alla ricerca di un gusto deciso e innovativo. Ecco il contorno perfetto ideato da Benedetta.

La celebre blogger ha osservato un’ascesa pazzesca negli ultimi anni. La sua semplicità e spontaneità sono un’icona nel panorama culinario italiano, soprattutto per chi si approccia al mondo della cucina per la prima volta e vuole farlo con le ricette più facili. Benedetta ha conquistato tutti con i suoi piatti buoni, abbondanti, saporiti, proprio come quelli di tutte le nonne italiane!

Sarà per questo che il mondo dei social network è impazzito per lei, fino a rendere virale ogni sua preparazione. La foodblogger marchigiana, infatti, conta oggi oltre 4,5 milioni di followers su Instagram, e ogni giorno centinaia di migliaia di utenti condividono le sue ricette.

Benedetta ne ha svelata di recente una delle sue, ma lo ha fatto tramite il profilo Instagram _buonidea_ in collaborazione con lei.

Prepara un contorno gustoso con pochi ingredienti: le patate chimichurri di Benedetta Rossi

Sulla pagina culinaria, la ricetta che ha attirato l’attenzione di molti è quella delle patate chimichurri, una preparazione semplice ma particolare e gustosa. Ecco ingredienti e procedimento!

Per preparare questa ricetta dal gusto super, vi basteranno solo patate, olio, sale e spezie varie. Queste patate sono perfette da abbinare a qualsiasi secondo, che sia esso di pesce o carne, ma anche come antipasto o per dare il giusto brio al drink di un aperitivo con il loro sapore molto deciso.

Ingredienti

1 kg patate

2 spicchi aglio

80 g olio d’oliva

20 g aceto

paprika q.b

sale fino q.b.

pangrattato q.b.

prezzemolo q.b.

Procedimento