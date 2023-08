Se vai in vacanza con il cane devi fare attenzione a 5 pericoli: ecco i consigli da mettere in pratica

Se si va in vacanza con il cane bisogna fare attenzione a 5 pericoli: ecco quali sono i consigli da mettere in pratica sempre.

Tutti coloro che hanno un cane organizzano le vacanze estive insieme al proprio fidato amico. Tuttavia, le persone che posseggono un cane devono prestare attenzione ad alcuni dettagli per fare in modo che la vacanza sia perfetta e senza problemi sia per l’animale che per il padrone.

Siamo entrati ufficialmente nel mese di agosto e quasi tutte le persone ormai hanno le vacanze prenotate, anche se c’è sempre qualcuno che si riduce all’ultimo minuto. I viaggi non sono uguali a tutti, perché bisogna considerare vari aspetti, soprattutto se si porta con se un amico a quattro zampe.

Prepararsi a partire per una vacanza insieme al cane è una delle cose più belle, ma bisogna prendere alcune precauzioni per evitare che il viaggio diventi un incubo. Ci sono dei consigli utili da segnare per qualsiasi tipo di viaggio e occasione.

Vacanza con cane: i consigli da prendere in considerazione

I suggerimenti sono sia per chi decide di andare in vacanza con il cane in montagna, ma anche per chi ha prenotato al mare o in campagna. In qualsiasi occasione è bene che si faccia molta attenzione.

Per chi ha intenzione di portare il proprio cane al mare, deve tenere conto di alcune cose:

Verificare in anticipo se la spiaggia possa ammettere animali domestici. Questo perché alcune pongono delle restrizioni, come l’uso del guinzaglio.

Attenzione al cane quando è in prossimità dell’acqua, non tutti i cani sanno nuotare.

Non far bere al cane l’acqua salta perché può causare disturbi come diarrea e problemi digestivi.

Sciacquarlo con acqua dolce dopo il bagno per rimuovere il sale o il cloro, nel caso in cui si va in piscina.

Proteggerlo dal sole portandolo all’ombra e mai lasciarlo in auto, perché i colpi di calore potrebbero costargli la vita.

Mantenerlo idratato sempre e rinfrescargli la testa e il muso.

Attenzione al calore della sabbia, perché può bruciargli le zampe.

Per chi ha optato per una vacanza in montagna con il proprio amico a quattro zampe, deve seguire i seguenti consigli:

Controllare le norme locali relative agli animali domestici nei parchi nazionali e nei sentieri di escursione. Anche perché potrebbero esserci restrizioni.

Mettere in borsa cibo e acqua sufficiente se si decide di fare dei percorsi alpini. Potrebbe essere complicato trovare degli alimenti.

Optare per una dieta energetica per compensare gli sforzi.

La testa deve essere spesso bagnata.

Consultare un veterinario prima di pianificare le escursioni, questo perché l’alta quota può influire sulla respirazione.

Portare un kit pronto soccorso in caso di ferite.

Attenzione ai torrenti, perché potrebbe essere trascinato dalla corrente.

Per chi invece ha optato per la campagna magari delle nostre bellissime colline ecco i consigli utili: